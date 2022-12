Tem alguém tóxico em sua vida? Saiba como afastá-lo com esta simpatia do gelo Foto ilustrativa - Freepik - @Racool_studio

Quem nunca teve que lidar com uma pessoa que ou era completamente tóxica ou que tinha alguns comportamentos do tipo, não é mesmo? E, embora algumas atitudes práticas sejam totalmente bem-vindas, é possível também pedir uma ajudinha do universo para afastar tal indivíduo de sua vida.

Se você quer descobrir como, queremos convidá-lo a aprender como fazer a simpatia do gelo. Já separou seu bloco de anotações e a caneta?

Simpatia do gelo

Você precisará de:

Água;

Recipiente descartável ou que possa jogar fora;

Papel;

Caneta.



Como fazer a simpatia:

Para começar, encha o recipiente com água;

Então, escreva em um pedaço de papel o nome da pessoa que quer afastar de sua vida;

Agora, coloque este papel dentro da água e leve o conteúdo ao congelador durante três dias;

Depois desse período, você deve colocar o recipiente em um saco de lixo e jogar o mais longe possível de sua casa.



Com informações do portal Telemundo.

