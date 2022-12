Os signos que receberão mensagens importantes essa semana

A penúltima semana dezembro de 2022 começou e alguns signos do zodíaco tendem a receber mensagens importantes que trazem transformações em suas vidas.

Confira quais signos são e como isso pode acontecer:

Aries

Existem alguns conhecimentos e contatos que chegam até você essa semana. Seja em busca de ajuda ou reconciliação, uma notícia e mensagem colocará sua mente e intuição para trabalhar. Acredite no seu poder de tomar as melhores decisões e seja mais otimista. Oportunidades de projetos ou emprego também podem chegar até você.

Touro

Principalmente quando se trata de amor e de taurinos solteiros, ligações e mensagens chegam. Algumas surpreendem e outras são esperadas com ansiedade. Tenha calma para acessar as informações e tirar as suas conclusões. A vida amorosa tende a ficar em alta, assim como os assuntos sentimentais. Mentiras também podem ser descobertas.

Veja: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de dezembro de 2022

Gêmeos

Uma ligação ou mensagem importante chega e estimula a felicidade ou emoções. Algumas dificuldades começam a ser superadas e existe uma grande chance de se sentir mais sensível; cuide do seu coração e mente. Atenção com o que as pessoas dizem, para compreender o que realmente querem dizer.

Câncer

Problemas começam a ser resolvidos e um ciclo é fechado para que outro se abra; mensagens e palavras sobre isso chegam até você, que deverá analisar o que faz sentido ou não. Um homem pode entrar em contato com palavras importantes e especiais. Evite excessos, principalmente relacionados ao álcool, essa semana.

Aquário

Emoções fortes envolvem reencontros e mensagens que surpreendem. Descobertas positivas são feitas. Existe uma nova fase começando e as trocas, diálogos e acontecimentos são mais intensos. Apenas foque nos caminhos que se abrem e comece a ter controle sobre a direção que seu caminho toma.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!