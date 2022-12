Os signos que descobrem mentiras essa semana

A penúltima semana de dezembro de 2022 tende a ser intensa para alguns signos do zodíaco, pois eles podem ficar com a intuição em alta e caminhos abertos para descobrir mentiras.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Virgem

A chance de descobrir a verdadeira intenção de algumas pessoas pode surgir e falsidades podem ficar mais evidentes. É preciso se afastar e começar a assumir compromissos ou acordos que são mais sinceros. Nem tudo vale a discussões e certas dinâmicas podem ir minguando naturalmente. Lembre-se de não permitir a manipulação e evitar nutrir a ansiedade, que só piora sua visão.

Confira mais: Os signos que podem se arrepender a partir dessa semana

Sagitário

Esse é um momento em que a busca por segurança pode fazer com que você encontre algumas mentiras pelo caminho. Assuma a responsabilidade por seus atos e pelo o que é dito; tenha ações com bastante cautela e consciência. Lembre-se que a maturidade também chega com algumas escolhas complexas. Abrace algumas mudanças com reflexão e posicionamento.

Peixes

Alguns assuntos do passado podem retornar e é possível ver a verdade. Conversas mais sinceras contribuem para que a justiça revele o que esteve oculto. Tenha calma para entender tudo e não tire apenas satisfação; quem deseja tirar vantagem e prejudicar, nem sempre merece atenção. Permita que alguns limites definam a distância certa das pessoas erradas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!