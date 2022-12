O personagem Pateta representa qual animal?

Quando criança algumas características e sentimentos dos personagens até passam despercebidas, mas conforme você vai crescendo, começa a se questionar o motivo de alguns desenhos abordarem determinado assunto ou colocar os personagens vestidos e agindo de tal forma. Um exemplo clássico são as calças, que muitos criadores dispensam seu uso, enquanto colocam acessórios como bonés e tênis nos seres animados.

A Disney, por exemplo, apresenta algumas ‘confusões’ em meio ao seu universo. O ‘Canal GD’ no TikTok traz um questionamento interessante: por qual motivo o Pateta fala, se veste e anda como um ser humano, enquanto Pluto, outro cachorro da Disney, é realmente um animal de estimação?

Pateta é mesmo um cachorro?

Uma teoria levantada na internet e citada no site Legião dos Heróis pode mudar os rumos da história do personagem Pateta, já que alguns internautas alegam que ele não é um cachorro. A teoria inclusive ganhou um artigo no site Reel Rundown com ‘provas científicas’ de que ele é na verdade uma vaca da raça Aberdeen-Angus. A teoria ainda traça todo uma história de criação, em que o nome verdadeiro de Pateta é Dipalwa Dawala, mas que por motivos políticos em 1930 ganhou a fisionomia de um cachorro pela Disney.

A verdadeira história

Não há nenhum registro oficial dessa história sombria e de acordo com TikTok Pateta foi criado para realmente parecer uma figura de um ser humano, com suas expressões faciais sendo baseadas no dublador original, Pinto Colvig. Ou seja, todos os personagens da Disney que se comportam como humanos realmente são pessoas estilizadas como animais. Já Pluto é realmente um animal.

