Para estimular um olhar mais aguçado, testes de percepção caem como uma luva. Com o término da Copa do Mundo de 2022 no último domingo (18), sediada no Catar, a Argentina levou a melhor. Contudo, a França também chegou na final, embora tenha ficado com o título de vice-campeã do torneio.

Caça-palavras acaba se tornando a ferramenta ideal para deixar sua capacidade analítica ainda mais analítica, além de ser um meio perfeito no passatempo. Ainda neste clima temático, resolvemos trazer um desafio característico.

Para entender se há a habilidade de percepção, veja se consegue encontrar as palavras “Argentina” e “França” no caça-palavras. Confira:

NEM todos são capazes de encontrar ‘ARGENTINA’ e ‘FRANÇA’ neste caça-palavras em 25 segundos (Metro World News)

O desafio em questão vai aguçar sua habilidade analítica ainda mais e estimular um olhar ágil. Apenas os que têm uma capacidade de visão ativa são capazes de encontrar as palavras em 25 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, tiramos o chapéu para seu desempenho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Respostas:

NEM todos são capazes de encontrar ‘ARGENTINA’ e ‘FRANÇA’ neste caça-palavras em 25 segundos (Metro World News)

Viu só como as respostas se encontram dispostas de modos distintos na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Vício de imagem: Encontre ‘VERTIGEM’ no caça-palavras em apenas 12 segundos

Faça mais um teste de percepção conosco: Para continuar aguçando sua habilidade de percepção, procure pela palavra “vertigem” na figura abaixo! Embora o elemento apresentado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Vício de imagem: Encontre ‘VERTIGEM’ no caça-palavras em apenas 12 segundos (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

