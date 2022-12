Moda: 4 tendências aprovadas por celebridades que são o oposto do jeans skinny

Não se preocupe: não há necessidade de se livrar de seus jeans skinny. No entanto, se você estiver pronta para colocá-los em banho-maria por uma ou duas temporadas, as celebridades têm muitas ideias sobre como substituí-los. Hailey Bieber e Dua Lipa, por exemplo, são duas das muitas celebridades que adotaram baggy jeans com cintura baixa. A tendência não mostra sinais de desaceleração, então se você ainda não se rendeu a ela, chegou a hora!

Se você quiser se afastar totalmente do jeans, também temos algumas ideias. Você pode experimentar a muito amada tendência de calças extra largas que Lupita Nyong’o usou com perfeição ou experimentar calças cargo como Kim Kardashian. A escolha é sua.

4 dicas do que vestir em vez de jeans skinny

Baggy jeans com cintura baixa

Hailey Bieber é fã da tendência e tem diversas fotos que provam isso. Outra celebridade que sempre usa as famosas baggy jeans com cintura baixa, é a cantora pop Dua Lipa.

Quem também não ia ficar de fora da trend é a nossa musa Bruna Marquezine, que sempre está acompanhando todas as tendências da moda e desfilando por aí.

O legal é que você pode combinar a calça com tênis, rasteiras ou sandálias de salto.

Calças extra-largas em cores vivas

Lupita Nyong’o arrasou no look com a calça extra-larga, usando jaqueta, blusa e calça da Bach Mai. Por aqui, temos diversas marcas independentes que investiram no estilo e basta você usar com a cor que mais te atrai e combinar com um cropped ou body, para exaltar a silhueta.

Calças de paraquedas

Quantas vezes você já viu aBella Hadid com calças de paraquedistas? Essa trendy é uma das queridinhas da artrista, que costuma combiná-la com corsets e tênis.

Calças cargo

As calças cargo chegaram para ficar e continuarão dominando em 2023, como falamos aqui. Você pode combiná-la com um body, assim como Kim Kardashian, ou apostar no street style e combiná-la com camisetão e tênis. A escolha é sua.