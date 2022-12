Medo do escuro? Hábito de dormir com luz acessa pode fazer mal à saúde Imagem: Pexels

Você tem o costume de dormir com a luz ligada? Esse hábito, além de aumentar o valor da conta de luz, pode ser prejudicial à saúde.

Segundo o site Meganotícias, a exposição à luz artificial, principalmente de tons azuis, prejudica a produção de melatonina, hormônio que facilita o sono, sendo totalmente ao contrário da luz natural, que ao entrar no ambiente pela manhã ajuda a regular os ciclos de sono.

Os riscos de dormir com a luz ligada

Um estudo realizado neste ano mostrou os efeitos biológicos da exposição da luz enquanto 20 pessoas dormiam. Um grupo de jovens participou do experimento dormindo com as luzes do teto acessa, enquanto outra parte dormia na escuridão total.

LEIA TAMBÉM: Este é o truque do exército que te faz dormir em 120 segundos

Os que dormiram com as luzes acessas informaram que se sentiram bem enquanto dormiam, porém seus dados cerebrais mostraram que eles passaram “passaram menos tempo nas fases de sono mais repousantes, essenciais para o desempenho cognitivo.” Os efeitos no metabolismo também foram alterados, pois os exames de sangue realizado com essas pessoas apresentavam uma resistência à insulina, além disso, a frequência cardíaca era alta durante o sono.

Os resultados identificaram que, mesmo de olhos fechados, a pálpebra não consegue filtrar a luz e o cérebro se mantém em alerta.

Ainda no campos das pesquisas, um outro estudo citado pela matéria informou que 550 a partir dos 63 anos que dormiram com a luz ligada tinham mais chances de desenvolver doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. Uma terceira pesquisa realizada no Japão em 2019 com 1.100 pessoas revelou que quem era exposto à luz antes de acordar possuía maiores distúrbios de sono.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 6 dicas maravilhosas para eliminar a gordura da barriga mais rápido

⋅ Cuidados com o coração: pare agora mesmo de consumir esses alimentos para evitar doenças cardíacas

⋅ Especialista explica os efeitos da depressão na vida sexual feminina