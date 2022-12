‘Emily em Paris’: nova temporada contará com roupas de brechós e novos estilistas

Estamos a dois dias da estreia da terceira temporada de Emily em Paris e os detalhes sobre a série acabam de ser revelados! É fato que, em breve, os produtores e o figurinista falarão mais sobre o processo para a nova temporada da Netflix, mais uma vez, protagonizada por Lily Collins, mas vamos ao que sabemos por enquanto!

O que os fãs mais amam na série? Os looks icônicos da personagem Emily Cooper. A verdade é que esta é uma série que os amantes da moda gostam de ver, já que oferece looks que são uma homenagem a esta indústria, com peças de alta costura como Chanel, Balmain, Dior, Elie Saab e Swarovski - a lista é muito mais longa do que parece.

Além disso, a produção da Netflix acaba ditando tendências entre seus telespectadores. Tanto que se coloca entre produções fashionistas como Sex and the City e Gossip Girl.

A terceira temporada de Emily in Paris dará origem a looks feitos por estilistas emergentes e roupas de segunda mão

Um dos fatos interessantes que o próprio elenco junto com a figurinista Marylin Fitoussi têm compartilhado, é que os designs que serão mostrados vão brilhar por uma característica especial: as marcas conhecidas não serão as protagonistas desta temporada, elas darão um lugar a estilistas emergentes e roupas de brechó.

“Todos passamos bastante tempo naqueles camarins e [Fitoussi] fez questão de incluir novos estilistas nesta temporada”, explicou o ator que interpreta Antoine, William Abadie, em entrevista ao site Page Six.

“[É] um sinal dos tempos levar os estilistas de ponta, os novos estilistas e também ir ao brechó e trazer antiguidades e peças vintage. Isso ajuda a elevar [o show] e trazer diversidade na moda”, continuou.

Lembremos que essas mudanças também geram impacto ambiental, então tentar diminuir nosso nível de consumo e cuidar do meio ambiente com pequenas mudanças fará a diferença.

A terceira temporada chega à Netflix em 21 de dezembro

Na terceira temporada, Emily se envolve em um triângulo amoroso entre o namorado de sua melhor amiga, Gabriel (Lucas Bravo), e seu novo interesse romântico, Alfie (Lucien Laviscount).

A personagem de Collins também está em outro tipo de triângulo em sua vida profissional, pois ela deve decidir se fica ao lado de sua chefe, Madeline (Kate Walsh), ou segue sua mentora Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) para uma nova agência.