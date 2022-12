4 perfumes masculinos IDEAIS para presentear alguém

4 perfumes masculinos baratos e com ótima fixação Imagem: Freepik

Dar um perfume de presente não é a escolha de muitas pessoas, mas se o perfume for de qualidade importada e com um bom preço, pode se tornar a escolha ideal neste fim de ano ou ainda para algum aniversário. Confira a seguir 4 dicas de perfumes masculinos importados baratos.

Mister Caviar

Um perfume fresco e cítrico, indispensável para os dias quentes de verão. Em sua composição leva notas de Limão, Notas Herbais e Tangerina no topo. As notas de coração são Noz-moscada e Cardamomo e as notas de fundo são Vetiver e Sândalo. Seu aroma lembra L’Eau d’Issey Pour Homme, de Issey Miyake.

Vodka Wild

A fragrância é considerada um especiado fresco que pode ser usada como um perfume coringa, pois combina tanto de dia quanto de noite.

As notas de topo são Bergamota e Laranja. As notas de coração são Pimenta, Pimenta Preta, Lavanda, Patchouli ou Oriza, Elemi, Vetiver e Gerânio e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Night Caviar

Uma fragrância famosa entre aqueles que gostam de perfumes importados famosos. Sua composição baseada em 212 VIP Black, um clássico da perfumaria, deixa o aroma bem próximo à sua inspiração, deixando a desejar apenas no desempenho. Ideal para encontros românticos.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

Billion Dollar Night

As notas de topo são Limão Siciliano e Gengibre. As notas de coração são Junípero ou zimbro e Cardamomo e as notas de fundo são Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

