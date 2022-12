4 perfumes importados femininos BARATOS para dar de presente

Você esqueceu de comprar o presente de amigo secreto e agora está correndo contra o tempo? Você pode encontra a ‘salvação’ nos perfumes, afinal, quem não resiste a uma boa fragrância? Segundo o youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros. Essas 4 fragrâncias listadas são ideais para presentear alguém neste fim de ano e ainda são baratas. Confira:

Billion Woman Night

Este perfume é um âmbar floral lançado em 2022. Com um aroma indicado para a noite e dias mais frios, traz Lichia, Gomos de Cassis, Framboesa e Bergamota da Calábria no topo; As notas de coração são Sândalo, Rosa, Jasmim e Gardênia e o perfume finaliza com ass notas de Cedro, Benjoim e Âmbar. Seu aroma lembra La Nuit Trésor, da casa Lancôme.

Sexy Woman Love

Outro perfume da marca Paris Elysees, desta vez indicado para encontros românticos e momentos de sedução. Sua inspiração é Scandal, de Jean Paul Gaultier.

Foi lançado em 2021 e suas notas Amêndoa e Laranja Doce no topo, Cereja e Baunilha no meio e Mel e Caramelo no fundo. Possui alta fixação e projeção e é ideal para quem ama perfumes doces.

La Petite Fleur Blanche

Um perfume muito parecido com La Vie Est Belle, de Lancôme, um dos importados mais famosos.

As notas de topo são Pêssego e Bergamota e as notas de coração são Flor de Íris, Frutas Vermelhas, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Fava Tonka e Almíscar Branco.

Sexy Woman Night

O perfume mais antigo da lista, lançado em 2005. Traz notas de Figo, Laranja e Bergamota; Flor de Laranjeira e Heliotrópio e Baunilha, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Almíscar Branco e Vetiver. É a versão com melhor custo-benefício de Hypnôse, da Lancôme.

