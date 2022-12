Confira uma receita de pão de aveia com banana na frigideira para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional, super prática e deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado ‘Receitas do Clau’, com o tutorial completo.

Receita de pão de aveia com banana na frigideira para fazer em minutos; café da manhã saudável sem trigo e sem açúcar

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de apenas ingredientes:

2 bananas

5 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

1 pitada de sal

Óleo de Coco para untar a frigideira

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita ‘explosiva’ de bolo vulcão de cenoura muito recheado para fazer em casa facilmente; preparação sensacional

Confira também uma receita de bolo vulcão de cenoura, muito recheado, para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube, desta vez pelo canal ‘Receitas da Cris’. Lista completa de ingredientes da nova receita:

Massa

3 ovos

1 xícara de óleo

1 xícara de leite

3 xícaras de cenoura

2 xícaras de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico

Cobertura/recheio

2 caixinhas de leite condensado (395g cada)

2 colheres de sopa de margarina ou manteiga

4 colheres de chocolate em pó (50% cacau)

1 caixinha de creme de leite (200 gr)

chocolate granulado a gosto para decorar

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo) neste vídeo: