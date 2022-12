Os 4 melhores perfumes nacionais que você precisa conhecer

Seja qual for a marca, existem perfumes que se sobressaem dos outros no quesito qualidade e aroma. E se você é um amante do mundo da perfumaria nacional e está sempre em busca de novas fragrâncias, que tal descobrir 4 delas que você precisa colocar no seu acervo? As dicas são do canal Fragrance Xpress.

Seleto - Avatim

Um perfume com bom custo-benefício, mas que não é muito comentado pelos especialistas em perfumes hoje em dia. É uma fragrância amadeirada aromática, ideal para a noite, mas que funciona durante o dia.

As notas de topo são Sálvia, Pomela, Cardamomo e Mandarina. As notas de coração são Flor de Íris, Coentro e Fava Tonka e as notas de fundo são: Âmbar, Agarwood (Oud) e Baunilha.

Impression in Black - Eudora

O que deixa essa fragrância diferenciada é o aroma que combina camurça, noz-moscada e ameixa. É um perfume elegante e com boa performance.

As notas de topo são Pimenta jamaicana, Pimenta Preta, Artemísia, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Camurça, Noz-moscada, Ameixa, Gerânio e Coentro e as notas de fundo são: Incenso, Cedro, Cashmeran, Tabaco, Ládano, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Maltol e Almíscar.

The Blend Bourboon - O Boticário

De acordo com o especialista, é um dos perfumes com a melhor nota de baunilha que ele já experimentou. O que deixa a desejar é sua baixa performance comparada ao valor de mercado.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Canela, Crème Brûlée, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e para finalizar, as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

Malbec Absoluto - O Boticário

Também da marca Boticário, esse não é um perfume tão fácil de agradar devido a sua potência e acordes não tão comerciais.

Cedro, Pimenta Preta, Olíbano, Cassis, Cardamomo, Bergamota, Folhas de Violeta, Lima, Limão e Mandarina abrem o perfume, que continua com Licor, Frutas Secas, Patchouli da Indonésia e Cedro da Virgínia. e finaliza com as notas de Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho e Almíscar.