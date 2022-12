Moda: 5 modelos de tênis que serão tendência em 2023 para você já deixar no radar

Quem aí também está pronta para o próximo ano? E, nada melhor do que começar um novo ano sabendo sobre as tendências de moda que nos esperam, certo? Por isso, nós te contaremos o que poderemos usar em nossos pézinhos para manter conforto e estilo.

Os tênis são sempre os melhores aliados quando procuramos looks estilosos e, ao mesmo tempo, casuais. E, com as tendências de 2023 estilo é que não vai faltar! A Glamour selecionou algumas das principais tendências e nós nos baseamos para te dar dicas de looks para arrasar no próximo ano.

As melhores tendências de tênis para 2023

Tênis com plataforma

A tendência chunky que a gente ama: nada como unir conforto, estilo e ainda ganhar uns centímetros, não é mesmo?

Durante 2022, as plataformas altas em calçados esportivos marcaram presença e, nos meses seguintes, continuarão fazendo sucesso, segundo a Glamour.

O melhor desse calçado é que ele consegue transformar qualquer look do básico, para o descolado.

Tênis Bad Bunny

Sim, eles continuarão a ser a obsessão de seus fãs ao redor do mundo. Os novos modelos ficam incríveis com jeans largos que serão tendência em 2023, minissaias, shorts, calças e, claro, até moletons!

Tênis Normcore

Tênis com um toque desportivo é sempre uma ótima opção de conforto. A tendência normcore mistura casualidade e elegância e talvez seja a maior tendência para 2023!

O estilo despreocupado mas ao mesmo tempo estiloso continuará sendo uma escolha certa garantida!

Tênis esportivos brancos

Eles nunca saem de moda e são básicos no seu guarda-roupa! Então, se o seu branquinho encardiu, é hora de colocar na sua lista de presentes de natal, pois em mais um ano, ele fará sucesso!

Tendência retrocore

Preste atenção porque você vai ouvir falar cada vez mais dele e a previsão é que seja uma das propostas mais fortes do tênis fashion em 2023, segundo a Glamour. Tudo nasceu com o adidas Samba. Esse mesmo da foto da Rihanna, com 3 listras. Bateu nostalgia? Pois saiba que tem de tudo para matar as saudades desse modelo em 2023!

Bem, como muitas celebridades ficaram obcecadas por eles em 2022, como Bella Hadid, muitas empresas decidiram se inspirar em sua estética e promover a tendência que agora chamamos de ‘retrocore’.