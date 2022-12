Moda: 5 ideias de looks elegantes de Natal para mulheres de 50 anos ou mais

Agora que as datas festivas estão chegando, o ideal é rever os looks natalinos com os quais você ficará elegante e moderna, sem abrir mão do conforto.

Festas de fim de ano são perfeitas para ousar sair da zona de conforto experimentando texturas interessantes como paetês e glitter sem sobrecarregar, mantendo sempre a sofisticação.

Ideias de looks de Natal para mulheres com mais de 50 anos

Look monocromático

Um look monocromático pode sair do básico, para o nível de extrema elegância. Na imagem acima, optamos por uma saia metalizada em verde, uma blusa em um tom mais claro e sandália e bolsa nudes.

Look com estampas

Ainda bem que a moda animal print nunca vai embora! Usar uma saia midi rodada com estampa animal print deixa, seacompanhada de um cinto e um blazer, qualquer look elegante.

Para combinar elegância e leveza, aposte em uma camiseta básica por baixo e tênis brancos, além de acessórios com cores vibrantes.

Cores vibrantes

Lembre-se: entre suas ideias de looks natalinos, não há nada que favorece mais do que um look com cores vibrantes e marcantes, pois elas rejuvenescem muito mais que os clássicos neutros ou lisos. Aproveite o fato de que cores quentes estão na moda hoje em dia para ser criativa. No look acima, apostamos em uma das cores que dominará 2023, laranja, e com acessórios em animal print para completar.

Um blazer sob medida

Mas se você quer economizar muito tempo e complicações pensando em qual roupa montar e a melhor combinação possível, o melhor é apostar em um terno de alfaiataria elegante, que caia bem no seu corpo. Sejam lisos ou estampados, eles são sempre a aposta certa.

Saia midi e salto

Por fim, não podemos deixar de lado uma peça protagonista do nosso armário, que são as saias midis. Se você é adepta ao salto alto, combine uma saia de paetê, uma camisa clássica branca, com sandália e bolsa no mesmo tom. Esse é o look mais elegante de natal e completamente perfeito para a ocasião.