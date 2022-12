Isso é o que acontece com a taça depois da Copa do Mundo

Copa do Mundo (Reprodução)

A taça da Copa do Mundo é um objeto de desejo de muitos países. A Seleção Brasileira já levantou ela cinco vezes, sendo a maior campeã. E agora, quem pode viver o momento de levantar o objeto foi a Argentina, pela quarta vez. Mas o que acontece com a taça depois que um time é campeão? A seleção leva o troféu embora? Nada disso! Veja o caminho que a taça original percorre após o término de uma Copa do Mundo.

Em virtude de segurança, o time campeão fica apenas com uma réplica da taça. Contudo, a taça original, feita com ouro maciço de 18 quilates participa de comemorações sob a posse da seleção Argentina. Em seguida, em um dia não divulgado, o objeto, que tem 36,8 cm de altura e pesa 6,175 kg, segundo a Fifa, é transferido para a cidade de Paderno Dugnano, em Milão, norte da Itália.

Na região, a apresentadora Domitila Becker explica que a taça é ‘modificada’ pela empresa GDE Bertoni, recebendo o nome do país campeão e o ano do torneio. As duas faixas na cor verde feitas de uma pedra chamada malaquita são substituídas e o troféu também é polido, retornando para a Fifa.

E a taça da Argentina?

A Argentina, seleção que se consagrou campeã nesta edição, não fica de mãos vazias. Os ‘Hermanos’ ficam com uma réplica de primeira linha com as mesmas medidas e o mesmo peso, porém feita de liga de cobre e zinco e três camas de ouro o invés de ouro maciço.

