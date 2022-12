Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de dezembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de dezembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 19 a 23 de dezembro de 2022:

Áries

Oportunidade de crescimento em todas as áreas da sua vida. Existe libertação do seu passado e assim você alcançará todos os seus objetivos para o futuro, mas não se esqueça de tomar as melhores decisões e executá-las.

A paz e o amor entrarão em sua vida, lembre-se que seu signo é um tanto complicado em questões amorosas, então procure relaxar e aproveitar esses dias para viver o momento da melhor forma.

Proteja sua saúde, pois seu ponto fraco é a garganta e pode adoecer. Cuidado para não esquecer algo importante.

Touro

Dias de fartura estão chegando para o seu signo e a sorte estará ao seu lado. Reflita sobre o que você quer, pois isso pode ser realizado.

Termine todos as pendencias para não ter estresse no trabalho e rodeie-se das pessoas mais queridas. Uma viagem pode surgir.

Evite beber muito e exagerar nas festas para não comprometer a saúde; evite ressaca moral e economize energia para as festas de fim de ano.

Gêmeos

É hora de amadurecer e crescer para conseguir um parceiro estável em sua vida. O que não é da sua energia irá embora.

Uma cirurgia sairá bem. Você vai se lembrar das pessoas que não estão mais ao seu lado e deve evitar ficar triste. Cuide dos problemas de gastrite e procure não abusar da alimentação gordurosa e álcool.

Câncer

Dias de paz estão chegando para você e removendo de sua mente e espírito o caos mental que você teve com amores e amizades do passado-

Hora de amadurecer e entender melhor quem é sua verdadeira família. Você deve fazer um plano de vida e trabalho para o próximo 2023 e tentar realizá-lo com continuidade e perseverança se quiser alcançar o sucesso.

Você sentirá que a pessoa certa para ser feliz finalmente chegou e falará sobre um compromisso firme. Você receberá uma presente surpresa e terá momento muito especiais.

Leão

Esqueça os problemas de trabalho e deixe o estresse de lado, aproveite esse momento para se desintoxicar da tensão.

Você renovará sua vida e deve ter sua melhor atitude, pensando em atrair tudo de positivo ao seu redor; lembre-se de que a boa sorte sorri para você.

Tente controlar os vícios e o álcool nessas festas para não ter ressaca moral e se divertir com seus amigos e entes queridos de forma mais saudável.

Virgem

A abundância chegará sem limites em sua vida e pode anunciar p nascimento de um novo membro da sua família ou alguém recebido com alegria.

É hora de crescer profissionalmente e aumentar o empenho em negócios próprios ou projetos. A compra de uma casa ou um carro será feita.

Presentes especiais. Tenha cuidado com as dores nas costas e nos ossos durante os próximos dias. Uma viagem chegará na próxima semana e você receberá um presente de um novo amor, se estiver solteiro.

Libra

Você terá ajuda para sair de um problema. A paz chegará na saúde ou nas finanças. Organize, mude e movimente suas energias para conseguir o que deseja, especialmente nos estudos ou vida profissional.

Momentos importantes ao lado de quem ama. Você viaja para visitar parentes. Evite altos gastos e comece a ser mais consciente.

A convivência a dois será importante. Você ganha um presente que irá gostar muito. O passado pode retornar.

Escorpião

“Seja mais positivo e não deixar que os maus momentos estraguem seu Natal . Um novo trabalho e crescimento profissional. Você tem proteção contra o mau-olhado e a inveja, mas também precisa ficar de olho.

Serão dias de agradáveis surpresas; um amor do passado retorna ou você terá notícias de alguém muito especial em sua vida.

Cuidado com gastos excessivos. Momentos especiais com pessoas amadas. Cuidado com entrar em problemas que não são seus.

Sagitário

É hora de amadurecer e saber o que você quer para o seu futuro e alcançar a felicidade. Você deve controlar o humor instável e não ter excessos.

Um novo negócio ou projeto o ajudará a crescer economicamente. Presentes. Serão dias para colocar suas obrigações e pendências em dia.

Você pensa muito no futuro e em 2023 seu signo terá muita sorte de empreender. Tenha cuidado com álcool e os vícios nessas festas; perder o controle pode trazer ressaca moral. Tente se divertir sendo o mais saudável possível.

Capricórnio

Coragem e força interior para não parar e não desanimar diante de situações complicadas em sua vida; resolva o que está em seus pensamentos.

Um amor de signo de fogo falará sobre se comprometer com você. Você compra os últimos presentes de Natal.

Tenha cuidado com problemas de garganta e infecção. Seja paciente no relacionamento e lembrem-se que você está mais sentimental. Procurem entender um ao outro e fique em paz.

Você ganha dinheiro extra pelo seu bom desempenho. Tenha cuidado com o álcool e evite beber muito.

Aquário

Prepare suas malas para uma viagem. Você deve ser feliz e enfrentar seu destino para lutar por seus ideais e pelo amor.

Guarde seu dinheiro para janeiro. Dias para analisar o que você deve fazer para ficar em paz com todos ao seu redor e deixar os rancores de lado.

Seu signo é muito explosivo e tem muitos sentimentos, mas estamos em dias de perdão, então tente relaxar e se divertir.

Você faz uma posada com uma piñata para reunir seus amigos e familiares , mas tente não beber tanto álcool, lembre-se que você é o esteio das festas .

Peixes

Serão dias de surpresas econômicas e viagens inesperadas . É hora de ser responsável com a sua vida e começar a ver qual parceiro sentimental vai acompanhá-lo em sua jornada.

Dias muito tranquilos e felizes com pessoas queridas. Procure não comentar os problemas alheios. Você faz algumas compras de última hora.

O amor é o seu ponto fraco e o seu parceiro é a pessoa ideal, apenas tente não dar tanta importância aos problemas e tenha uma melhor relação. Você muda de visual.

