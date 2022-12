Homem que trocou esposa por refugiada e se arrependeu volta atrás novamente e reata romance com ucraniana Imagem: reprodução NY Post/MEGA

A história é um pouco confusa, mas quando se trata de relacionamentos, nem sempre tudo é fácil de ser explicado. Tudo começou quando Tony Garnett,de 30 anos, recebeu em, casa Sofiia Karkadym, de 22, uma refugiada ucraniana, em maio deste ano. Após 10 dias de convívio, o rapaz que era casado há 10 anos resolveu terminar com a companheira, com quem tinha dois filhos, para viver um novo romance com a jovem.

O rapaz deixou tudo para trás e alugou uma casa com Sofiia, contudo, a nova relação durou apenas quatro meses, já que, segundo relato, eles brigavam muito e a mulher bebia, era violenta e demonstrava ciúmes das filhas dele.

Ex-mulher comenta separação

Na época em que soube que o ex-marido havia terminado o namoro com a refugiada, a mulher comentou que não voltaria com o rapaz.

“Eu o amo, eu o respeito, ele é o pai de nossas lindas filhas. Sempre seremos amigos e os melhores pais que pudermos ser para nossas meninas, mas ficarei feliz por ele se ele tiver um novo relacionamento adequado e tenho certeza que ele ficará feliz se isso acontecer comigo. Agora estou tentando me recuperar de tudo isso e entender como deixei essa mulher entrar na minha casa”, disse a ex-esposa

Rapaz viajou até a Ucrânia para reatar romance

Karkadym saiu de Bradford, Inglaterra, e voltou para Ucrânia após o visto vencer, mas de acordo com o site New York Post, continuaram mantendo contato. O ex-companheiro resolveu viajar de avião na última semana para a Polônia e lá pegou um ônibus para a Ucrânia para visitar a jovem e sua família no vilarejo onde eles moram, a algumas horas de Lviv.

“Eu fui para a Ucrânia e a trouxe de volta. Não era um bom lugar para se estar. Havia cortes de energia regulares e os russos dispararam sobre mísseis em Lviv quando eu estava lá. Felizmente, os sistemas de defesa ucranianos os interceptaram”, relatou Garnett.

Tony explicou que sentiu falta da companheira e disse que a raiva pelas bebeiras de Sofiia havia diminuído. “Ela me prometeu que nunca mais tocaria em álcool e, desde aquele dia que fui à Ucrânia para vê-la, ela não tocou em bebida nenhuma.”

A dupla então decidiu dar uma nova chance para o relacionamento e se mudaram para Yorkshire, Inglaterra.

“Eu amo muito Tony e gostaria de me casar com ele quando pudermos. Eu realmente senti falta dele. Fiquei muito chateada quando vim para cá porque deixei minha família para trás e bebi demais. Prometi a ele que nunca mais tocaria em álcool”, diz a mulher.