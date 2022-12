Com uma nova atualização do app WhatsApp, o usuário já pode sair de um grupo sem que isso chame a atenção das demais pessoas.

Em vez de notificar o grupo todo quando alguém sair, só os administradores saberão. O novo recurso foi detalhado pelo blog da plataforma recentemente.

Este será o novo truque rápido para sair de um grupo do WhatsApp de forma anônima e sem notificar ninguém

Com o novo recurso, será possível sair de forma discreta, sem notificar o grupo todo.

Como informado, essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

A novidade será liberada para celulares com os sistemas Android e iOS (também na versão para PC).

Saia de grupos silenciosamente: Como detalhado, a novidade será liberada de forma gradativa para todos os usuários, o que pode ocorrer a qualquer momento, com celulares Android e iOS.

Por isso, é sempre importante manter o app de mensagens completamente. Saiba como:

Com informações do blog do app