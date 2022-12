Este é o truque do exército que te faz dormir em 120 segundos

Alguns problemas de saúde ou externos podem atrapalhar a saúde do sono. A ansiedade, por exemplo, é uma das condições mais comuns. E uma noite de sono conturbada pode gerar vários problemas durante o dia, como irritabilidade.

O número ideal de horas dormidas varia de seis a oito horas. O descanso é fundamental para o corpo se recuperar, gerando equilíbrio hormonal, a capacidade cognitiva e ainda previne doenças, pois aumenta a imunidade.

Para ter uma higiene do sono, é preciso se preparar e entrar em uma rotina para o corpo acostumar. Então se você já tentou alguns truques que não deram certo, que tal testar um truque militar?

Truque militar

Segundo o livro “Relax and Win: Performance in the Championship” de 1981 apontado pelo site Meganotícias, o exército dos Estados Unidos teria desenvolvido um método para que os soldados pudessem dormir mesmo em situações adversas, como barulho alto ou após tomar muito café para se manter acordado.

“Após seis semanas de prática, 96% dos pilotos conseguiam adormecer em dois minutos (120 segundos) ou menos“, detalhou o escritor Sharon Ackerman.

Como o truque é feito?

O truque é baseado nos princípios de respiração e relaxamento muscular, exigindo também que o indivíduo concentre a atenção em diferentes pontos do corpo. O primeiro passo é se deitar em uma posição confortável e de olhos fechados, respirando profundamente e lentamente.

Depois, comece a prestar atenção no relaxamento dos músculos do rosto, iniciando na testa, sobrancelhas, olhos, bochechas e boca. Esse percurso deve ser mental, se concentrando principalmente no maxilar.

Em seguida, continue o caminho pelo pescoço, ombro e braços, mentalizando também os braços, até as pontas dos dedos. No movimento de respiração, se concentre no peito, abdômen, estômago, costas e quadris. Foque também nas costas, joelhos, tornozelos até as pontas dos pés.

Após ter percorrido todo o corpo, livre sua mente de pensamentos por 10 segundos e em seguida imagine um lugar relaxante.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

