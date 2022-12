As cartas do tarot que guiarão os dias de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até o Natal Foto ilustrativa - Pexels - michael lim

Mais uma semana começou e tem muita coisa para rolar até o próximo domingo, que é especial por se tratar do dia de Natal. Quer saber quais são as cartas do tarot e as mensagens que elas revelam?

Se disse sim para o questionamento acima, veja a continuação as previsões para as pessoas de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - Dois de Paus

A semana da pessoa de Áries será bastante positiva, marcada por um progresso que nada mais é do que o resultado do empenho que vem demonstrando nos últimos tempos.

E, é importante que saiba que a sorte não está limitada a você, mas, se ampliará também para seu companheiro, formando assim um casal de sucesso.

Touro - Cinco de Ouros

A carta do tarot da pessoa de Touro vem com uma mensagem importante: é preciso ter mais paciência e amor em tudo que faz. Saiba que os tempos difíceis acontecem, mas que não serão eternos e é necessário aceitar ajuda dos demais para que possa evoluir.

Além disso, é hora de encerrar o ciclo e romper com o relacionamento que já não te faz mais feliz. É melhor ser sincero com seu companheiro do que manter algo que sabe que já não tem mais como seguir.

Gêmeos - Os Enamorados.

Este é um período bastante positivo para a pessoa de Gêmeos, basta continuar investindo toda a sua energia naquilo que faz, que o universo te compensará, principalmente quando falamos sobre o campo profissional.

Além da sorte na parte laboral, a carta de Gêmeos revela um período de bastante estabilidade e equilíbrio no amor. Saiba que esta pessoa tem tudo a ver com você e que seguirá te complementando.

Câncer - O Mago

Reflita sobre uma coisa: o dinheiro é importante, mas não é tudo e você precisa saber como canalizar sua energia e o amor que investe para alcançar suas metas, somente assim é que as coisas farão sentido.

Por sua vez, além de indicar que precisa dar mais energia de si esta semana, a carta da pessoa de Câncer traz um alerta para que leve o tema do amor mais sério e que resolva as diferenças com seu companheiro, porque aí sim as coisas vão começar a andar.

Com informações do portal Nueva Mujer.