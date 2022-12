Os signos do zodíaco que se distanciam aos poucos no amor

Alguns signos do zodíaco podem se distanciar aos poucos quando sentem que o amor já não é o mesmo ou não compensa em uma relação.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

Como buscam a certeza e querem acreditar em seus relacionamentos até o fim, o taurino não pode evitar de se afastar aos poucos quando já não sente o mesmo que antes. Ele passa a não ser mais tão atento e sua capacidade de cuidar daquilo que era importante diminui bastante; é possível ver isso em coisas simples dentro do relacionamento ou até mesmo em coisas mais importantes que envolvam afetos, momentos e metas juntos.

Gêmeos

O geminiano gosta de conversar e promover trocas com quem ama, por isso, mesmo quando já não sente o mesmo que antes pode continuar compartilhando bons diálogos e momentos de diversão. No entanto, ele começará a colocar outras prioridades no lugar do que antes era dedicado ao relacionamento e já não terá o mesmo esforço para dividir o cotidiano.

Confira também: Os signos que podem conquistar sem intenção de ter algo sério

Leão

O leonino é muito empenhado em fazer seus relacionamentos darem certo. No entanto, ele pode perder o entusiasmo e ir se distanciando aos poucos em sua forma de compartilhar a vida, os momentos e os planos. Ele faz isso para começar a diluir o sentimento até que tudo desapareça e ele tenha certeza do fim.

Libra

O libriano sempre tenta se prevenir de decepções e dramas no amor, por isso quando já não sente o mesmo, começa a se afastar aos poucos. Não é difícil para ele ir desistindo de demonstrar afeto e reciprocidade quando o sentimento se torna mais pessimista do que otimista, o que o coloca em um preparo para a partida a cada dia.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!