Festa da firma: especialista indica o que fazer para evitar transtornos depois da comemoração

O último mês do ano chegou e, com ele, foi aberta a temporada de festas de confraternização nas empresas. Depois de dois anos prejudicados pela pandemia de covid-19, as companhias podem finalmente aproveitar o momento para reunir seus colaboradores e celebrar as conquistas. No entanto, os trabalhadores precisam ficar atentos a alguns detalhes para evitar transtornos, e até mesmo uma demissão, em caso de excessos durante os eventos.

O professor do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, Jair Rotinni, diz que o clima de festa não pode deixar que algumas regras sejam seguidas, afinal, são pessoas com quem se mantêm um relacionamento profissional.

“Reunir os colaboradores pode ser uma grande oportunidade de integração entre as equipes, estreitar laços e gerar networking entre times. Mas alguns comportamentos durante a confraternização podem soar negativos entre colegas e chefias, causando prejuízos à imagem do funcionário, e até mesmo gerar uma demissão em casos extremos”, afirma o especialista.

Veja abaixo algumas dicas do professor de como se comportar na festa da firma:

Não coma e nem beba demais

Certamente a sua empresa contratou um serviço de buffet suficiente para servir bem a todos os colaboradores, então não é preciso comer e beber como se não houvesse amanhã. Se a comida estiver saborosa, sirva-se bem e vale até repetir, mas não monte um prato com itens em excesso.

Da mesma forma, evite as bebidas alcóolicas em excesso, e muito menos misturar bebidas diferentes. O álcool costuma liberar comportamentos e discursos que não teríamos se estivéssemos sóbrios, levando-nos a fazer comentários a chefes e colegas que podem soar mal.

Não fale demais, nem de menos

Este é um momento de interação, sobretudo com times e colegas com quem você não teve contato no decorrer do ano, ou que ainda não conhece. Seja sociável e converse com todos, mas tenha bom senso: não force intimidade com quem não tem, mas também não fique pelos cantos em rodinhas com os colegas mais chegados.

Não fale só de trabalho

O networking dessa oportunidade, quem sabe, pode render até uma promoção ou abrir novas oportunidades em setores da empresa. Mas é muito chato estar em um ambiente descontraído ao lado de uma pessoa que só fala de trabalho.

Aproveite o momento para falar sobre seus hobbies, gostos pessoais ou para mostrar fotos dos seus pets e filhos. Esses pontos em comum podem ser a ponte para amizades, afinidades e laços mais fortes.

Atenção ao que vestir

A festa da empresa é uma oportunidade de descontração, mas isso não quer dizer que os colaboradores devem ir vestidos como se fossem para a balada. Roupas curtas no caso das mulheres; ou camisas abertas ou regatas no caso dos homens, devem ser evitados.

Não vá vestido de social como se fosse para uma reunião, mas também não se vista como em uma festa de familiar ou de amigos.

Não reclame ou faça fofocas

Este não é o momento para falar mal do colega, comentar da roupa alheia, ou reclamar para o chefe sobre as horas extras ou o aumento de salário que não veio. Deixe para ter esse papo em janeiro, no escritório, depois das férias coletivas o pedido formal certamente vai ter mais sucesso.

Mesmo que não goste do presente, aceite e demonstre gratidão ao amigo secreto (Reprodução/Pixabay - Bob Dmyt)

Aceite o presente de amigo secreto

O seu amigo secreto teve cuidado ao escolher o seu presente. Mesmo que você não goste do que ganhou, agradeça gentilmente. O máximo que pode acontecer é você ser obrigado a trocar o presente por outra coisa. Da mesma forma, tenha carinho e atenção ao comprar o presente do seu amigo. Gentileza nunca é demais.

Tenha bom senso

Chegue na hora marcada na festa, e não seja o último a sair, afinal de contas, no dia seguinte tem expediente. Não pega bem ajudar o DJ a desmontar o equipamento de som, tampouco ser o primeiro a abrir o salão. Outro lembrete importante é dançar de forma natural, evitando passos sensuais e subir na mesa para dançar está terminantemente proibido.

Não paquere na festa da firma

Mesmo que a sua empresa veja com bons olhos o relacionamento entre funcionários, alguns colegas seus podem não gostar da ideia. Evite as paqueras na festa, e deixe o “date” para outro ambiente. Cantadas também soam muito mal.

Cuidados com as redes sociais

Fique atento aos posts em suas redes sociais durante e depois da festa. Uma foto, stories ou legenda mal pensada podem acabar até em demissão. Além disso, antes de publicar qualquer coisa, peça permissão ao seu colega para marcá-lo no conteúdo.