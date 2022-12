Estudo faz descoberta inusitada sobreas cobras fêmeas; um órgão sexual importante também para as humanas

Um novo estudo descobriu que as cobras fêmeas possuem clitóris. Especificamente, elas têm dois clitóris individuais que são separados por um tecido e escondidos pela pele na parte inferior da cauda.

Em uma publicação da revista Proceedings of the Royal Society B, os cientistas que fizeram a descoberta detalharam que ao dissecar o clitóris em uma víbora mortal, descobriram que o órgão forma um triângulo “como um coração”.

Para chegar ao resultado, os pesquisadores dissecaram 10 cobras de nove espécies diferentes, incluindo víboras venenosas e pítons. Os tamanhos dos clitóris variavam de menos de um milímetro a sete milímetros, dependendo de cada animal.

“Alguns clitóris são bastante musculosos e grandes, por exemplo, em víboras, mas eles são muito finos e esticados e pequenos em outras cobras”, disse a Dra. Jenna Crowe-Riddell, coautora do estudo.

Pesquisas anteriores sobre esse assuntoo confundiram os órgãos com glândulas odoríferas ou pênis subdesenvolvidos.

A principal autora do estudo, Megan Folwell, sugeriu que os órgãos sexuais têm significado funcional no acasalamento em cobras. A pesquisa continua para entender o comportamento desses animais, mas já adianta que o clitóris “poderia fornecer algum tipo de sinal de estimulação” que ajudaria no “relaxamento e na lubrificação vaginal”.

Esses efeitos evitariam danos provocados durante a reprodução pelos ganchos e espinhos que cobrem os pênis dos machos.

Megan também pontuou que o clitóris em cobras fêmeas não havia sido investigado antes por causa de “um enorme tabu em torno da genitália feminina”.

“Acho que é uma combinação de não saber o que procurar e não querer (...). A genitália feminina é negligenciada em comparação com a masculina, limitando nossa compreensão da reprodução sexual em linhagens de vertebrados”, escreveu.

O estudo descobriu que os clitóris das cobras são compostos de tecido erétil que tende a inchar com sangue e “pode ser indicativo de sensibilidade tátil, semelhante ao clitóris dos mamíferos”.

