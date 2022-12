Esses são os 3 maiores recordes da história do futebol

A Copa do Mundo de 2022 está chegando ao fim e mesmo com uma das maiores torcidas, a Seleção Brasileira ficou pelo caminho. O que resta para o dia de hoje é assistir ao jogo entre Argentina e França e descobrir algumas curiosidades sobre o mundo do futebol. Veja a seguir.

Goleiro que mais fez gol

Não é tão comum encontrar um ‘goleiro artilheiro’, mas o Brasil já teve um, que não é apenas considerado um dos melhores goleiros nacionais de todos os tempos, mas também o maior goleador mundial. Rogério Ceni, que construiu sua carreira na equipe do São Paulo, marcou 131 gols em 18 anos de carreira como goleiro. Sua especialidade eram as faltas e pênaltis, sendo 62 gols feitos de falta e 69 na marca do penal. O recorde anterior pertencia à José Luis Chilavert, com 67 gols.

Gol mais rápido do mundo

Não existe um consenso no Guinness Book, o livro dos recordes, sobre qual é o gol mais rápido do mundo, contudo, um dos mais rápidos foi feito pelo uruguaio Ricardo Olivera, com 2.86 segundos de jogo, em 1998.

Cartão vermelho mais rápido da história

Outro recorde relacionado à velocidade é do cartão vermelho mais rápido. Ele deve ser evitado na partida, mas o jogador Lee Todd conseguiu levar a punição em 2 segundos de jogo, de uma forma um tanto quanto engraçada. O jogador estava de costas para o juiz e se assustou após o apito inicial para começar a partida. Com o susto, ele acabou soltando um palavrão, que foi entendido pelo juiz como uma ofensa, expulsando assim o jogador.

