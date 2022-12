Cuidados com o coração: pare agora mesmo de consumir esses alimentos para evitar doenças cardíacas Imagem: Pexels

A doença cardíaca é uma das principais causas de morte por todo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são aproximadamente 17,9 milhões de mortes devido às condições, conforme apontado pelo site Meganotícias.

Por isso, cuidar da saúde, principalmente do sistema cardiovascular, deve ser a prioridade para evitar doenças. Mesmo você se considerando uma pessoa saudável e com boa alimentação, é preciso realizar atividades físicas regulares, evitar o abuso de álcool e o consumo de cigarro e acrescentar vegetais e frutas à alimentação.

Segundo a publicação, a dieta é um dos principais fatores, por isso, alguns alimentos devem ser evitados. A cardiologista e diretora do Sarah Ross Soter Center for Women ‘s Cardiovascular Research da New York University (NYU), Dra. Harmony Reynolds diz quais alimentos devem ser evitados.

Margarina e óleo vegetal

“Margarina e óleo vegetal não aumentam o colesterol , mas ainda são os responsáveis por mais mortes por doenças cardiovasculares”, explica a doutora. Porém, existe uma polêmica por trás do óleo vegetal. Alguns processos de fabricação fazem o óleo hidrogenados, aumentando a concentração de gordura trans, que pode estar associado à obesidade, diabetes e doenças cardíacas.

Óleo de coco

A indústria vende esse produto como 100% saudável, contudo, a publicação explica que alguns componentes do óleo de coco fazem mal para o coração. O óleo é extremamente rico em gordura saturada. 86% do nutriente leva concentração de colesterol ruim no sangue.

Pequenas porções não são negativas, as dietas ricas em gordura saturada aumentam as chances de ataque cardíaco, derrame, problemas vasculares.

Outros alimentos que causam problemas no coração são:

Bacon;

Bata frita;

Sobremesas processadas.

