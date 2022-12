5 perfumes masculinos com BAIXA FIXAÇÃO e que desaparecem RAPIDAMENTE da pele

Você é do tipo que prefere perfumes com alta fixação ou não vê problemas em adquirir uma fragrância que some rapidamente da pele, mesmo tendo uma boa qualidade? Seja qual for o seu perfil, os 5 perfumes a seguir são conhecidos pela baixa fixação, segundo o canal do youtube Matt Fragrance.

Wildmen - NG Perfumes

Essa é uma fragrância que figura na lista das mais baratas, por isso a sua baixa fixação não é tão relevante. Possui um aroma inspirado em Sauvage, da Dior.

As notas do seu topo são cítricas, no coração traz notas verdes e no fundo especiarias.

Black Oud - Lonkoom

Um perfume bem comentado após seu lançamento, mas que hoje não chama mais tanta atenção. É um perfume que traz a proposta de ser formal e refinado, e unido ao bom custo-benefício, acaba sendo agradável. Mas se você procura por alta fixação, pode descartar esse perfume da sua lista.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos ‘Gasparzinhos’ que desaparecem na pele

As notas de topo são Noz-moscada e Cominho. As notas de coração são Agarwood (Oud) e Ládano e as notas de fundo são Sândalo, Cedro, Baunilha e Âmbar.

Black Creek - La Rive

O perfume mais agradável desta lista e que lembra Aventus, de Creed. Também figura entre as fragrâncias baratas, por isso não considere a sua baixa fixação um problema tão grande.

As notas de topo são Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Vidoeiro, Patchouli ou Oriza, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar e Baunilha.

Cuba Prestige Platinum - Cuba

De acordo com o apresentador do canal, o perfume chama a atenção pelo o aroma e preço, mas deixa a desejar no tempo que fica na pele. É bem cítrico e refrescante, sendo ideal para o verão.

As notas de topo são: Bergamota e Lavanda. As notas de coração são Florais e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.

Musk + - Avon

Segundo Matt, quase toda a linha Musk + da casa Avon, possui baixa fixação. Os perfumes que se salvam são o Marine e o Intense.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes de duas borrifadas: essas fragrâncias femininas são potentes e com alta fixação

⋅ 5 perfumes importados e contratipos BARATOS e com ALTA FIXAÇÃO

⋅ Perfumes importados e baratos, mas que as mulheres amam