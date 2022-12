4 mitos e verdades sobre o câncer de pele

Estimativa do INCA (Instituto Nacional do Câncer) revela que o câncer da pele corresponde a 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil. Por aqui, são nada menos do que 185 mil novos casos a cada ano, um número que evidencia a necessidade de se falar em prevenção.

A campanha Dezembro Laranja promove justamente a conscientização a respeito dos riscos do câncer de pele, orientando a população a manter hábitos adequados, como o uso do proteção solar.

Médica da família do plano de saúde Sami, Rafaella Reggiani esclarece quatro mitos e verdades sobre o câncer de pele. Confira:

1. Todo câncer de pele está relacionado à exposição ao sol?

“Mito. Entre 5% a 10% dos casos de melanoma estão relacionados a fatores genéticos. O câncer de pele também pode ser causado por alterações em genes - hereditárias ou não - e, dessa forma, pode atingir pessoas que produzem bastante melanina. No entanto, a exposição ao sol é o principal fator de risco para a doença - e essa pode ser evitada com os devidos cuidados”, afirma.

2. O protetor solar é importante na prevenção ao câncer de pele?

“Verdade. O protetor solar age como um filtro sobre a pele, protegendo dos raios ultravioletas. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que o produto seja usado corretamente”, reforça a médica.

O fator de proteção deve estar relacionado à necessidade de quem usa: pessoas com peles mais claras precisam de uma proteção mais intensa. Mas, independentemente do tipo de pele, o FPS mínimo deve ser 30. Outra dica é buscar um protetor solar que ofereça filtro contra os raios UVB e UVA.

A aplicação do protetor solar deve ocorrer meia hora antes da exposição ao sol para que o produto seja absorvido pela pele. Outro conselho é reaplicar a cada três horas ou de duas em duas horas em casos de transpiração excessiva, exposição solar prolongada ou após molhar a pele.

3. O uso de cremes bronzeadores aumenta o risco de câncer de pele?

“Verdade. A proteção oferecida à pele por bronzeadores é baixa e insuficiente para filtrar a passagem de raios UVB e UVA. Além deste agravante, a aplicação do bronzeador é feita por cima do protetor solar - o que inibe a ação do produto. Dessa forma, em exposição ao sol não protegida, corre-se o risco de desenvolver câncer de pele do tipo basocelular e também melanoma”, explica.

4. É preciso usar protetor solar em dias nublados?

“Verdade. As nuvens podem encobrir o sol e diminuir a incidência dos raios ultravioletas em até 40%, mas ela ainda existe. Por isso, mesmo em dias nublados é necessário usar protetor solar e também acessórios como chapéus e óculos solares”, finaliza a especialista.