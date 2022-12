Você saber como lidar com os excessos de fim de ano? Nutricionista ensina

Veja como aproveitar as festas de fim de ano sem 'neura' (Divulgação/Pixabay)

O fim de ano é um período de muitas festas: confraternização da empresa, reuniões entre amigos, Natal, Ano Novo e até Copa do Mundo, eventos regados a muita comida e bebida.

No entanto, uma mesa farta também pode gerar o sentimento de culpa por se deixar a dieta habitual de lado e, com isso, ganhar aqueles temidos quilinhos.

Há quem adote estratégias compensatórias, como fazer jejum, praticar exercício físicos em demasia e até pular refeições nos dias que antecedem as festas quando, na verdade, de acordo com a nutricionista Sophie Deram, fórmulas do tipo não são nem um pouco vantajosas.

“Ao adotar medidas compensatórias, acabamos restringindo a alimentação. E já sabemos que restringir gera mais apetite e maior desejo por alimentos, seja durante ou após as comemorações. E se quer saber... um exagero ocasional é totalmente normal”, explica Sophie, autora do livro “O Peso das Dietas”.

A especialista afirma que é comum repetir aquela sobremesa preparada com tanto carinho ou o peru temperado de forma especial. E está tudo bem! “Além disso, a variedade de preparações e a grande quantidade de comida ofertada na presença de outras pessoas pode levar qualquer um a comer mais que o habitual, é o que chamamos de fome social.”

Tendo isso em mente, Sophie lista cinco dicas para lidar com os excessos nesta época do ano de forma saudável e racional. Confira:

1- Escute seu corpo

Em vez de privação de alimentos e dietas restritivas, ouça seu corpo. Ele comunica quando está com fome, quando atingiu a saciedade, quando está precisando de nutrientes e combustível e quando precisa descansar. É importante estar atento a tudo isso e respeitar as vontades.

2- Volte a sua rotina habitual

As festas de fim de ano fazem parte de um período atípico. Após as celebrações, a dica é voltar à rotina, com horários regulares para se alimentar e consumindo preferencialmente comida fresca e caseira.

3- Atenção antes e depois

Sabendo que as comemorações se aproximam, não coma menos nos dias anteriores com o intuito de se esbaldar e posteriormente restringir a alimentação novamente. É importante estar bem nutrido antes e após essas celebrações. Ao longo das festas o melhor a se fazer é aproveitar, comendo até atingir a saciedade e bebendo com moderação.

4- Beba bastante água

É importante se hidratar e repor os líquidos perdidos nas festas. Portanto, consuma bebidas de que gosta, dando preferência à água.

5- Coma com prazer e sem culpa

Lembre-se que não existem alimentos bons e ruins. Não é o petisco durante os jogos da Copa ou a rabanada no Natal que irá fazer você engordar. Por isso, deixe as neuras de lado e saboreie os alimentos.