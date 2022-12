Saiba qual protetor solar usar de acordo com o seu tipo de pele

O verão começa na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro, e com a chegada dele, também chega as altas temperaturas. Neste momento, é preciso redobrar a atenção com o uso do protetor solar, além de ingerir bastante líquido.

“É importante usar protetor solar todos os dias, pois independentemente do horário ou se estivermos em um dia nublado ou de inverno, os raios do sol são capazes de atravessar as nuvens”, explica Celeste Vega, especialista em cuidados com a pele da Universidade San Sebastián.

A especialista explica que existem alguns tipos de protetores solares, entre eles o físico e mineral, esses capazes de proteger e refletir os raios UV. Contudo, são pouco utilizados pois acabam deixando a pele mais esbranquiçada, sendo menos escolhidos pelas pessoas. E justamente esses protetores são os mais indicados para a pele de jovens e bebês.

Existem também os protetores do tipo físico e orgânico, que absorvem os raios e transformam em energia ou calor. Esse tipo é absorvido pela primeira camada da pele. Já um terceiro tipo são os protetores Biológicos (vitaminas), que são utilizados em menor quantidade e potenciados com filtros químicos.

Para saber qual é melhor para a sua pele, compreenda primeiro a sua funcionalidade. Caso você vá praticar esportes, por exemplo. Procure um protetor resistente ao suor.

Tipos de protetores

Segundo o site Meganotícias, o sol transmite três tipos de raios: UVA, UVB e UVC. O UVA causa fotoenvelhecimento, o UVB bronzeamento e queimadura e o UVC são nocivos e absorvidos pela camada de ozônio, não atingindo a superfície da Terra.

Modo correto de aplicar

Para uma aplicação correta, Vega recomenda limpar a pele e aplicar hidratante 30 minutos antes de usar o protetor solar. “Na hora de aplicar é importante não esfregar o rosto com força, mas colocar tocando na pele”, diz. Sobre a reaplicação, isso depende do fator utilizado. O FPS30, por exemplo, indica uma proteção 30 vezes maior da pele, e sua reaplicação deve ser a cada 3 horas.