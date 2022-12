Perfumes femininos para você usar nas festas de fim de ano

Você é do tipo de pessoa que gosta de passar o ano novo com roupas e acessórios novos? Que tal também escolher um perfume novo para você passar a virada do ano? As fragrâncias a seguir, indicadas pela youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira, funcionam tanto para o Natal e Ano Novo como para outras festas comemorativas ao longo do ano. Confira!

Accordes - O Boticário

Um perfume elegante e marcante, que combina com o clima de festa. Também é bem fácil de agradar quem usa e quem sente.

As notas de topo dessa fragrância são Flor de Laranjeira, Prunella, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Floratta Fleur Supreme - O Boticário

Não é um perfume que agrada todas as mulheres, pois possui um aroma parecido com o de maquiagem. É ideal para noites frescas, por isso preste atenção na previsão do tempo para a virada de ano do local aonde você mora. É um perfume potente e marcante.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Flor de Íris, Ylang Ylang, Osmanthus, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são: Patchouli ou Oriza, Vetiver e Ládano.

Luna Rosé - Natura

Seu aroma rosé lembra festa, por isso é uma fragrância nacional muito indicada se o seu Ano Novo for repleto de brilho e festa.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Verdes, Mandarina, Bergamota, Limão Siciliano e Notas Aquosas. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Violeta, Jasmim e Peônia e as notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Sândalo, Cedro e Fava Tonka.

Essencial - Natura

Um perfume floral delicado e marcante.

As notas de topo são Mandarina, Cítricos, Maçã e Notas Verdes. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Pêssego, Gengibre, Rosa Chá e Violeta e as notas de fundo são: Âmbar, Almíscar, Cedro, Sândalo e Caramelo.