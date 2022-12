Os signos que insistem na mesma atitude equivocada no amor

Quando se trata de amor, o desafio de superar medos e não cair nos mesmos erros pode ser uma tarefa mais complexa do que parece. Para alguns signos, a chance de cometer as mesmas falhas é ainda maior.

Confira quais são esses signos do zodíaco:

Áries

Por mais que adore surpresas e tudo aquilo que sai da rotina, o ariano pode cair em comportamentos repetitivos quando busca sempre a paixão acima do sentimento. Ele tende a ter dificuldades de olhar para as pessoas de maneira mais profunda e embarcar em uma conexão verdadeiramente emocional, o que o faz perder boas oportunidades por cultivar um medo que não assume: o de se entregar de verdade.

Câncer

O canceriano está muito conectado com os sentimentos e com o que espera de um relacionamento; o que em excesso joga contra ele. Por ter muitos sonhos e expectativas altas, pode se esquecer de olhar para a realidade com mais tato e se decepciona facilmente quando o outro mostra quem é e suas diferenças.

Virgem

O virginiano é o amante apaixonado, mas que também se mantém no controle das situações. Ele gosta de estruturar como as relações fluem e não pretende deixar que as surpresas ou caminhos fluam sem sua previsão; infelizmente, podem vir com cobranças quando deveria estar mais aberto a compreender como a conexão acontece.

Capricórnio

O capricorniano sempre está em busca do melhor e pode testar a outra pessoa com “provas” que nem sempre são agradáveis. Como quer ter certeza de que vale a pena investir na conexão, busca certezas em estratégias que podem desgastar e nem sempre trazem as respostas que ele deseja.

Peixes

O pisciano pode ter uma grande dificuldade em desapegar do passado e tenta encontrar novamente o que viveu, mas em outras pessoas. Essa projeção pode trazer problemas e não é justa com seus novos relacionamentos, que chegam com as cartas marcadas para suprir algo ou chegarem ao fim no primeiro sinal vermelho.

