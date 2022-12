O que as cartas do tarot revelam sobre o futuro de Leão, Virgem, Libra e Escorpião em 2023 Foto ilustrativa - Unsplash - Jen Theodore

Assim como diversas pessoas fazem planos para o próximo ano, as cartas do tarot também contribuem para tais feitos, trazendo uma previsão do que pode acontecer com alguns indivíduos neste novo ciclo.

E o que indicam para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião em 2023? Se você ficou curioso, veja a continuação a leitura com detalhes feita pela taróloga Lucía Segovia.

Leão

O próximo ano pode ser marcado por alguns momentos de estresse, mas é importante ter calma para enfrentá-los visto que isso pode acabar refletindo em sua saúde de modo geral.

Sobre a vida amorosa, será um ano tranquilo e sem muitas novidades, principalmente porque é assim que deseja estar. Se está em um relacionamento, é importante resolver os conflitos e colocar os pingos nos “Is”.

Virgem

A gravidez é algo que a pessoa de virgem vem desejando há um certo tempo e o universo conspira para que isso finalmente aconteça em 2023. É importante destacar que será um ciclo positivo financeiramente, o que não necessariamente significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

No entanto, como nem sempre tudo é perfeito na vida, o próximo ano indica uma ruptura em seu relacionamento, algo que pode resultar em bastante dor e sofrimento.

Libra

Assim como a pessoa de Leão, a de Libra também pode passar por determinados picos de estresse, o que deve ser um ponto de atenção porque pode afetar a sua saúde de uma forma geral. Sobre a vida financeira, enfrentará alguns momentos mais apertados, mas que não serão para sempre.

Por fim, Libra passará por uma ruptura definitiva na vida amorosa.

Escorpião

O ano de 2023 será bastante positivo para a pessoa de Escorpião, principalmente no campo financeiro, em que você verá todo o esforço e empenho de 2022.

Com respeito à vida amorosa, o universo conspira para que um relacionamento saia e você e o crush evoluam para outro nível.

Com informações do portal Nueva Mujer.