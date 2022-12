Maquiagem: a trendy de maquiagem para os olhos que você verá em todos os lugares

Por todas as ruas da Coreia do Sul, há uma tendência de maquiagem que brilha acima das demais: olhos brilhantes. Observe que não dissemos sombra brilhante, e isso foi intencional porque o visual é muito mais sutil do que cobrir toda a pálpebra com uma camada de brilho, como costumamos ver.

A colocação do glitter é estratégica e restrita de certa forma. Uma lasca fina de delineador brilhante ao longo da linha dos cílios inferiores. Um pontinho de glitter no canto interno dos olhos. Uma pitada de brilho logo acima de suas pupilas. O brilho não foi feito para fazer uma declaração ou se tornar o ponto focal do seu visual, é para ser um toque final.

É a abordagem minimalista para algo que normalmente é muito maximalista, que também é o que o torna tão usável para o dia a dia (como mostrado acima). Descobrimos que a menor quantidade de glitter dá um brilho quase imperceptível aos seus olhos, para que pareçam mais brilhantes e um pouco menos cansados, mas ao menos tempo levantam qualquer visual.

Essa maquiagem também é uma escolha popular para noivas e celebridades em tapetes vermelhos e apresentações de palco, porque adiciona algo extra especial ao seu visual.

Falando nisso, você sempre pode canalizar um ídolo do K-Pop (ou seu eu da oitava série antes de um baile da escola) e aumentar o brilho para sair à noite ou apenas para se divertir.

Ao contrário de muitas tendências de maquiagem que exigem mão firme e um nível de habilidade, esta é relativamente simples de fazer - especialmente se você tiver um delineador ou bastão com glitter, porque pode simplesmente passar diretamente na pele. Ou você sempre pode usar um pequeno pincel de sombra para passar uma sombra brilhante exatamente onde quiser. De qualquer forma, você vai brilhar.