Consegue notar o que há de errado com a figura? A tarefa a seguir consiste no seguinte: Há diversos emojis de ETs na imagem, contudo é necessário encontrar aquele que se difere dos demais. Veja que se parecem muito, dificultando sua resolução. Preste bem atenção na figura.

Emoji intruso: Encontre o ‘ETzinho’ diferente na figura em 15 segundos (Adaptação/Metro World News)

Para desenvolver sua habilidade analítica, testes como este caem como uma luva. Aproveite esta oportunidade para desenvolver sua perspectiva e trabalhar seu estímulo com o desafio deste artigo.

Se concluiu a busca pelo emoji de ET diferente sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio.

Resultado: Ele se encontra na quarta fileira da terceira linha. Veja que sua boca está ausente, em comparação aos demais. Achou que estava difícil? Fácil? Temos mais testes para você!

Apenas 2% das pessoas são capazes de apontar o emoji diferente em apenas 15 segundos nesta imagem

Se você gostou do teste anterior, poderá explorar mais um abaixo. A estrutura é a mesma, porém será necessário encontrar outro tipo de emoji diferenciado (ou intruso). Consegue localizar o elemento no quadro abaixo? Observe com muita atenção!

Apenas 2% das pessoas são capazes de apontar o emoji diferente em apenas 15 segundos nesta imagem (Metro World News)

Se você quebrou a cabeça para solucionar o desafio, não se preocupe. Clique neste link e descubra a resposta agora mesmo. Lembre-se: nem tudo é o que parece ser, então deixa a subestimação do teste de lado e corra para conferir.

