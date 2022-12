Como cada signo do zodíaco inaugurará 2023

Um novo ano está chegando e cada signo do zodíaco irá receber esse ano de uma forma e com uma energia predominante.

Confira como cada signo inaugurará 2023:

Áries

O ariano pode inaugurar o ano com novidades e boas notícias na vida amorosa, por isso é hora de já ir preparando o coração.

Touro

O taurino inaugura 2023 com sensualidade e maior autoestima, o que pode atrair boas oportunidades e confiança.

Gêmeos

O geminiano inaugura o próximo ano retomando seu bom humor e brilho, voltando a atrair e ir atrás daquilo que o faz feliz.

Câncer

O canceriano dará as boas-vindas para 2023 com um pouco de agitação e nervosismo, mas deve buscar a paz e a tranquilidade interna para renovar as energias.

Leão

O leonino sentirá que precisa receber 2023 com muita reflexão e clareza para alguns pensamentos ou sentimentos; canalize sua energia para isso.

Virgem

A valorização da família e de quem o ama de verdade tomará conta das boas-vindas que o virginiano dará para o próximo ano, recebendo assim tudo com mais doçura.

Libra

O libriano recebe esse novo ano com superação e coragem, precisando apenas reduzir algumas tensões e aproveitar as vitórias.

Escorpião

O escorpiano recebe 2023 com sorte na vida financeira e lucros que sonhou. Para alguns, a prosperidade também se fortalece na vida amorosa.

Sagitário

O sagitariano pode receber esse novo ano com muita reflexão, reconhecendo o apoio de quem o ama e transformando alguns conflitos em lições.

Capricórnio

O capricorniano se prepara para receber 2023 com liberdade, estabilidade e notícias boas na vida amorosa, pois encontrará os melhores caminhos.

Aquário

O aquariano pode receber 2023 com a retomada constante da sua energia, pois a esperança e a paciência voltam a renascer, ajudando-o a concretizar planos.

Peixes

O pisciano recebe 2023 com sua energia mais amistosa e pode atrair pessoas antigas ou novas. Ao se sentir empoderado e simpático, tem mais coragem de se mostrar ao mundo.

