Cinco dicas para manter a saúde em alta no verão

O verão, que começa na próxima quarta-feira (21), é época de curtir praias, piscinas, sair mais e se divertir, além de aproveitar as férias escolares e o recesso de Natal e Réveillon. Não se pode esquecer, contudo, que também é tempo de redobrar a atenção com a saúde.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Rafaela Saviolli, é importante sempre estar em alerta para os riscos de doenças, desconfortos e outros problemas típicos da estação.

Assim, a docente destaca cinco dicas para manter o bem-estar durante a temporada. Confira:

1. Hidratação

O corpo é formado por 70% de água e ela é a grande aliada para as funções vitais do nosso organismo. No verão, transpiramos mais porque a eliminação de líquidos controla nossa temperatura corporal. Assim, é recomendado beber dois litros de água por dia. A boa hidratação ajuda a administrar as calorias, melhorar o funcionamento dos órgãos e evitar retenção.

2. Incidência do Sol

Praticar atividades físicas ao ar livre em horários em que o sol está mais forte pode causar desidratação e elevação da temperatura corporal. Os melhores horários para praticar exercícios são no início da manhã, até as 10h, e após às 16h. .

3. Filtro solar

É importante intensificar o uso de protetor solar no verão. De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de pele responde a 33% dos diagnósticos de tumores no Brasil.

4. Alimentação leve

Ingerir alimentos pesados e gordurosos pode não ser a melhor alternativa, já que eles exigem um trabalho maior de digestão, o que aumenta a temperatura corporal. Dê preferência para refeições mais leves e comidas com bom percentual de água. Durante o verão, também é comum casos de intoxicações alimentares, pois o calor faz com que os produtos estraguem mais rapidamente. Por isso, é importante ter atenção às datas de validades.

5. Roupas adequadas

O vestuário contribui para a elevação da temperatura corporal. Por isso, é importante ceder espaço para roupas mais leves, com tecidos de fibras naturais, como o algodão, linho, seda e crepe, que permitem a ventilação do corpo. As cores claras são aliadas, uma vez que tonalidades escuras tendem a absorver o calor e, com isso, prejudicam o conforto.