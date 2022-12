Caçador de fantasmas ouve vozes estranhas em estação assombrada na Inglaterra

Investigadores paranormais estavam recentemente na estação de bombeamento de Westonzoyland nos níveis de Somerset, na Inglaterra, e disseram ter ouvido vocês estranhas dizendo-lhes para “sair” e “ir embora”. Tony Ferguson, um caçador de fantasmas autoproclamado, diz que ele e outros ouviram uma série de ruídos inexplicáveis na “assustadora” estação.

A instalação é a primeira estação de bombeamento movida a vapor de Somerset, e não era usada desde o século 20, tornando-se hoje em um museu popular.

Reprodução Tony Ferguson na estação de Westonzoyland, na Inglaterra (TikTok)

No entanto, muitas pessoas pensam que os prédios antigos são assombrados, e Tony Ferguson visitou o local há cerca de dois meses para investigar na parte da noite. Ele diz que visitou centenas de locais mal-assombrados em todo o Reino Unido e “documenta evidências de coisas que não podem ser explicadas”, segundo o Somerset Live.

Ferguson, revelou ao Somerset Live que a estação de bombeamento está entre os dez melhores lugares paranormais para se visitar. Ele disse que o grupo, em sua mais recente notícia, ouviu “várias vozes desencarnadas”, bem como assobios, passos e outros sons inexplicáveis, deixando as pessoas presentes “no limite”.

“Tudo começou no momento em que chegamos lá”, disse Ferguson. Ele diz que a maior parte da atividade relatada aconteceu em uma casa velha próxima à principal estação de bombeamento.

Reprodução Tony Ferguson com grupo de investigadores paranormais na estação assombrada (TikTok)

Ele disse: “É uma casa muito antiga e conhecida por ser mal-assombrada, e eu conheço um senhor que trabalha lá que ouviu coisas estranhas no museu e na casa. A casa, em particular, parece muito assustadora”.

O investigador conta ainda que foi com um grupo de oito pessoas para uma investigação noturna, algumas delas inclusive, céticas. “Eu também me considero cético, sou sensato e quero visitar esses locais com a mente aberta para ver o que posso experimentar. No entanto, tudo começou no momento em que chegamos lá. Continuamos ouvindo vozes - eles diziam ‘saia’ e ‘vá’”, contou.

Ferguson ainda contou que parecia ter alguém subindo as escadas. “Quando todo o grupo estava lá embaixo na casa, ouvimos o que parecia ser alguém subindo as escadas. Quando eu estava fazendo uma vigília sozinho, ouvi um som de batida como se algo tivesse sido jogado pela sala”.

O investigador disse que o clima da casa estava muito pesado e assustador e que parecia que alguém estava tentando mostrar que estava ali. “O interessante é que todos no grupo ouviram os barulhos. Todos disseram que sentiram algo na casa”, completou.