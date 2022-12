Amados ou odiados: veja 5 perfumes nacionais femininos que são difíceis de agradar

Os perfumes possuem fórmulas e acordes que, para algumas pessoas podem ser maravilhosos, mas para outras podem ser totalmente desagradáveis. Por isso, um mesmo perfume pode ser amado ou odiado e é preciso conhecê-los bem antes de comprá-los. Pensando neste tema, o youtuber Ananias Júnior, do canal Perfulovers, listou algumas fragrâncias da marca O Boticário que são difíceis de agradar as mulheres, mas que também podem ser amados, caso o seu gosto for por perfumes vintages ou potentes.

Coffe Woman

As notas de topo são Maçã Vermelha, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Café, Flor de Laranjeira Africana e Jasmim e as notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Benjoim, Sândalo e Almíscar.

Floratta Fleur Supreme

Traz no topo as notas de Flor de Laranjeira, Bergamota e Mandarina. As notas que compõem o coração do perfume são Flor de Íris, Ylang Ylang, Osmanthus, Jasmim Sambac e Rosa, complementados com as notas de Patchouli ou Oriza, Vetiver e Ládano no fundo.

Glamour Fever

As notas de topo são Canela, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Orquídea Pink Leopardo, Flor de Laranjeira, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são: Baunilha, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Cedro.

Giseng & Cafeína (body splash)

As notas presentes neste spray corporal são Canela, Pimenta Preta, Folha de Canela, Cardamomo, Bergamota, Lavanda, Frutas e Cítricos no topo, Elemi, Âmbar e Pêssego no coração e Ginseng, Tabaco, Maltol, Baunilha, Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar no fundo.

Floratta L’Amore

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Maçã, Pera, Néroli, Damasco e Frutas Vermelhas. As notas de coração são Limoncello, Flor de Laranjeira, Jasmim Sambac, Gardênia, Lírio e Magnólia e as notas de fundo são: Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

