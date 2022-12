Você sabe o que é uma pessoa assexual? Saiba mais sobre a orientação sexual do personagem de Thiago Fragoso na novela ‘Travessia’ Imagem: reprodução Instagram @thiagofragoso

No episódio que foi ao ar nesta quinta-feira (15) da novela ‘Travessia’, exibida pela Rede Globo, Caíque, personagem interpretado pelo ator Thiago Fragoso, revelou para Leonor (Vanessa Giácomo), sua parceira na trama, que é assexual. Mas você sabe o que é isso?

Assexualidade é uma orientação sexual caracterizada pela ausência do desejo sexual parcial, completo ou condicionado. Dentro da sigla LGBTQIAP+, corresponde a letra A. “A partir do momento em que uma pessoa não sente desejo sexual algum e isso não a incomoda em nenhum grau, isso se torna uma orientação sexual”, explica. “O fato de ela não fazer sexo não a causa nenhum problema, então ela não precisa ser tratada”, explica o psiquiatra especialista em sexualidade, Eduardo Perin, ao Estadão. Na trama, a revelação foi feita após Caíque evitar fazer sexo com Leonor.

O especialista também explica que a assexualidade não é uma doença e nem tem a ver com baixa libido. É comum que pessoas com outras orientações sexuais enfrentem fases de baixa libido, causadas por diversos fatores, como problemas hormonais, depressão, estresse, entre outros fatores. E essas pessoas ficam insatisfeitas quando estão nesse período, pois elas gostam de sexo.

Já os indivíduos assexuais realmente não gostam da prática e não possuem necessidade de fazer sexo. “A baixa libido é algo temporário, transitório, já a assexualidade é algo consistente ao longo da vida da pessoa”, diz.

Existe amor?

Um outro erro que pessoas comentem quando pensam em assexualidade é achar que também não existe amor. Contudo, conforme é possível notar em Travessia, o personagem está apaixonado e desenvolve sentimentos românticos e afetivos, pois a relação romântica, para ele e para outros indivíduos, não depende apenas de sexo. Dessa forma, Perin explica que as relações com assexuais podem ser:

Héteroafetivas: relacionamento com pessoas do gênero oposto;

Homoafetivas: relacionamento com pessoas do mesmo gênero;

Biafetivas: relacionamento com pessoas que se identificam com os gêneros masculino e feminino;

Panafetivas: relacionamento com pessoas, independentemente do gênero.

