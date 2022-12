Relacionamento: Sua relação tem TUDO para dar certo a partir destes 5 detalhes

Relacionamentos amorosos que dão certo soam como “coisa de outro mundo” para algumas pessoas. Devido a falta de experiência com um compromisso saudável, pode haver associação com algo negativo. Mas as coisas não são bem por aí...

De fato, relacionamentos tóxicos e abusivos existem dentro de diversos lares. Contudo, não se trata de uma regra a ser concretizada. “Nunca vou dar certo com ninguém”, “Só me metro em furada e “Cansei do amor” são frases muito comuns para pessoas machucadas. Porém, casos como estes não podem definir o futuro se você está disposta a abraçar um laço amoroso maduro e respeitoso.

Se faz necessário se atentar aos sinais positivos quando se está do lado de alguém que só te faz bem. Reconhecimento é capaz de alavancar ainda mais coisas boas.

Coloque os ‘pés no chão’ e trabalhe com a maturidade

Quando há reciprocidade, respeito, afeto e amor dentro de uma relação amorosa, se atente ao sinal positivo que poderá levá-los a um compromisso sólido e de completo sucesso.

Embora isso não dê certezas de que sua dinâmica com parceiro não contará com as fases difíceis, os pilares necessários estarão presentes no momento certo de enfrentar as tempestades da vida.

Para descobrir se seu relacionamento caminha para o sucesso, pode não ser algo tão simples. Se você se sente amado, correspondido, respeitado, seguro e a famosa sensação de “borboletas no estômago” ao estar com seu parceiro, é de se imaginar a existência de um laço positivo.

Para te ajudar a entender melhor, existem alguns indicadores, segundo o PhD. e especialista em relacionamento, Gerry Heisler, ao Psychology Today.

