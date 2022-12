Registro captado pela NASA no espaço impressiona ao mostrar galáxia espiral um pouco diferente

Contra um pano de fundo preto como tinta, os redemoinhos azuis da galáxia espiral NGC 6956 se destacam radiantemente.

Como detalhado pela NASA, NGC 6956 é uma galáxia espiral barrada, um tipo comum de galáxia espiral com uma estrutura em forma de barra de estrelas em seu centro. Esta galáxia existe a 214 milhões de anos-luz de distância na constelação de Delphinus.

Os cientistas usaram o Telescópio Espacial Hubble da NASA para obter imagens de NGC 6956 para estudar suas estrelas variáveis Cepheid, que são estrelas que brilham e escurecem em períodos regulares.

Como o período das estrelas variáveis Cepheid é uma função de seu brilho, os cientistas podem medir o brilho dessas estrelas na Terra e compará-lo com seu brilho real para calcular sua distância.

Como resultado, essas estrelas são extremamente úteis para determinar a distância de objetos cósmicos, que é uma das informações mais difíceis de medir para objetos extragalácticos.

Como detalhado pela NASA, esta galáxia também contém uma supernova do Tipo Ia, que é a explosão de uma estrela anã branca que gradualmente acumulou matéria de uma estrela companheira.

Como as estrelas variáveis Cepheid, o brilho desses tipos de supernovas e a rapidez com que diminuem ao longo do tempo permite aos cientistas calcular sua distância.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas podem usar as medições obtidas das estrelas variáveis Cefeidas e supernovas do Tipo Ia para refinar nossa compreensão da taxa de expansão do universo, também conhecida como Constante de Hubble.

Crédito (Crédito - Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA