Púrpura trombocitopênica trombótica (PTT): você já ouviu falar dessa condição?

Algumas doenças possuem nomes diretos e simples, que não precisa nem de descrição para você entender do que se trata. Outras já são mais complexas e menos autoexplicativas, e possuem nomes que despertam curiosidade em quem ouve falar.

Esse é o caso da Púrpura trombocitopênica trombótica, que leva a sigla PTT, uma doença rara ligada ao sangue, onde acontece a formação de pequenos trombos e coágulos nos vasos sanguíneos, que bloqueiam o caminho do sangue e afetam os órgãos, como rins, cérebro e coração.

Os sinais principais do PTT são febre, dor de cabeça, dor abdominal e sangue na urina, entre outros.

Com a doença, o número de plaquetas de sangue também são diminuídas. Elas por sua vez são responsáveis pela coagulação. Sendo utilizadas constantemente em virtude da condição, é possível notar também o surgimento de hematomas e sangramentos.

Caso não tratada de forma adequada, a condição pode causar problemas mais graves e colocar a vida do paciente em risco.

Sintomas da púrpura trombocitopênica trombótica

Segundo o site Tua Saúde, os principais sintomas da púrpura trombocitopênica trombótica são:

• Hematomas na pele que surgem sem motivo;

• Manchas arroxeadas ou avermelhadas na pele;

• Sangramento na gengivas ou pelo nariz;

• Cansaço excessivo;

• Anemia hemolítica;

• Dificuldade para respirar ou falta de ar;

• Dor abdominal intensa;

• Dor de cabeça;

• Déficits neurológicos focais;

• Confusão mental;

• Vertigem;

• Convulsão;

• Febre ou calafrios;

• Batimentos cardíacos acelerados;

• Trombose, que pode ocorrer em vários órgãos do corpo;

• Comprometimento renal;

• Coma.

As pessoas diagnosticadas com PTT devem tomar cuidado com a disfunção renal e neurológicas, pois essas são as principais complicações da doença. Elas surgem quando os trombos obstruem a passagem de sangue para o rim ou cérebro, podendo causar a insuficiência renal ou AVC.

Causas

A comorbidade é causada por fatores genéticos ou hereditários, sendo mais comuns em situações como:

• Deficiência ou alteração genética da enzima, a ADAMTS13;

• Uso de remédios imunossupressores, quimioterápicos ou antiplaquetários;

• Uso de anticoncepcionais contendo estrogênio;

• Gravidez;

• Doenças autoimunes, como o lúpus;

• Infecções, como HIV;

• Transplante de medula óssea.

Tratamento

O tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica é indicado por um médico hematologista ou clínico geral e existem três formas principais: a plasmaférese, que é o processo de filtração do sangue; com o uso de medicamentos ou ainda por cirurgia.

