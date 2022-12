Para fãs de whisky: Conheça a árvore de Natal luxuosa feita com decoração de R$ 1 mil

Como o Natal é uma época em que tudo é possível na decoração, os fãs de whisky não poderiam deixar de ser representados. Pensando nisso, a marca Jameson Irish Whiskey ativou o modo criatividade e desenvolveu uma combinação natalina com garrafas da bebida.

De acordo com o portal Desejo Luxo, a marca revelou versões de mesa de um metro de altura construídas com 19 garrafas vazias de Jameson Irish Whiskey.

Jameson contou que as árvores de mesa chegam quase prontas, precisando apenas de alguns ajustes na montagem. Além disso, a árvore conta com iluminação embutida que brilha em verde quando as 19 garrafas são alocadas em seu devido lugar.

Embora a decoração revolva ao whisky, o conjunto é repassado com 19 garrafas vazias. Contudo, a edição limitada conta com uma garrafa cheia de Jameson Black Barrel.

“As árvores natalinas costumam ser um símbolo festivo que celebra momentos alegres e um feliz ano novo. E as árvores de mesa de whisky Jameson são nosso toque divertido nessa tradição amada”, disse Kelly Suhr, diretora sênior de marca da Jameson.

À venda no portal da marca, a árvore Jameson Whiskey custa US$ 209, cerca de mil reais, somados aos impostos e fretes. Contudo, apenas 100 versões da peça natalina foram criadas.

