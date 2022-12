A linha Egeo, da marca O Boticário, é uma das que mais fazem sucesso entre jovens. Toda a modernidade das fragrâncias da linha são demonstradas no próprio frasco, que traz um visual bem juvenil. Mas se engana quem acha que essa linha é mais suave e ‘bobinha’, pois existem diversos perfumes Egeo que são verdadeiras bombas. Confira a seguir quais são os 5 melhores perfumes da linha Egeo segundo o youtuber Wellerson Rosa.

Egeo Pina Blast

As notas de topo são Abacaxi, Maçã, Limão, Gengibre, Melão, Mandarina, Cardamomo e Ameixa. As notas de coração são Notas Aquosas, Lavanda, Tomilho, Pimenta Preta, Gerânio, Lótus e Canela e as notas de fundo são Cedro, Baunilha de Madagascar, Cumarina, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Caramelo.

Egeo Blue

As notas de topo são Gengibre, Bergamota, Limão, Pimenta Preta e Açafrão. As notas de coração são: Malte, Cardamomo e Gerânio e as notas de fundo são: Baunilha, Cashmeran, Patchouli ou Oriza e Vetiver.

Egeo Beat

As notas de topo são Pimenta de Madagascar e Mandarina. As notas de coração são Leite, Lavanda, Cereais, Gerânio e Fogo e as notas de fundo são Baunilha, Leite de Coco, Fava Tonka e Cedro da Virgínia.

Egeo Bomb Black

As notas de topo são: Bergamota, Artemísia, Maçã, Limão, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são: Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle. As notas de fundo são: Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Tiramisù, Almíscar e Sândalo.

Egeo Spicy Vibe

As notas de topo são Pimenta Preta, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Coentro, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são: Baunilha, Cedro, Cashmeran, Sândalo, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

