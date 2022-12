O que significa sonhar uma pessoa que você não fala mais?

As pessoas vão e vêm das nossas vidas a todo instante, e é comum, de vez em quando, se lembrar de alguém que passou pelas nossas vidas, mas que, por diversos motivos, não estão mais presentes no dia-a-dia. Mas o que será que o sonho com pessoas que você não fala mais quer dizer?

De acordo com o site Em Sonho, é uma indicação de que você precisa ser mais generoso. Pode ser também que você também se sinta isolado emocionalmente, sem o sentimento de pertencimento.

Se você notou que essa pessoa que apareceu no sonho já foi sua amiga, você pode ser surpreendido por uma nova pessoa que te admira muito mais que você pensa e você nem sabe disso. Esse novo amigo pode ser do trabalho ou do ciclo familiar. Essa pessoa, inclusive, poderá te apresentar oportunidades de trabalho, por isso, não deixe de lutar pelos seus sonhos e abrace as oportunidades que aparecerem no caminho.

Outra dica é não ignorar pessoas novas que aparecem para te ajudar. Todo auxílio é bem vindo, mesmo se você achar que já sabe do assunto.

Sonhar com amigo que já morreu

Nessa mesma linha de tipos de sonho, não é incomum sonhar com um amigo que já morreu.

Isso pode ser um indicativo de que sua vida está caminhando na direção errada.

Pode ser também que algum segredo da vida passada voltou a te preocupar. Procure colocar esse assunto como prioridade na sua vida e não deixe que o medo te domine.

