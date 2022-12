Moda: 5 looks elegantes e confortáveis com tênis para passar o Natal

Se pensa que as tênis só podem ser combinados com looks casuais e simples, está enganada! Eles também são aceitos em eventos um pouco mais elegantes, e porque não, na noite de Natal?

O segredo mesmo é a combinação de roupa e acessórios! É possível sim ficar muito elegante e, inclusive moderna, se usar seu par de tênis com as roupas certas, como saias, vestidos ou calças.

Sample HTML block

E porque adoramos conforto, que hoje mostraremos alguns looks com os quais você vai arrasar neste 24 e 25 de dezembro, além de ficar muito confortável e chique.

Looks confortáveis e elegantes para o Natal com tênis

Shorts e cropped com blazer e tênis

Um look muito elegante e moderno que você pode usar neste 24 de dezembro são os shorts de corte alto com top em tom neutro, adicionando a cor exatamente em uma das nossas peças mais queridas: no blazer.

Essa combinação acima aposta em um tênis branco e um blazer verde, mas você pode brincar com outros tons que preferir - e inclusive, já tiver no armário.

Outra opção que também deixa o look super elegante é usar um conjuntinho de shorts e blazer do mesmo tom. Não fica um arraso? Tênis brancos sempre acertarão, aprenda.

Camisa oversized e tênis

Outra opção que não tem erro e combina com as noites quentes de verão, é uma das preferidas de Hailey Bieber, que consiste em uma camisa oversized, shorts jeans e tênis (ok, na foto utilizamos um exemplo branco, mas juramos que com qualquer cor fica bom).

Acrescente acessórios dourados ou prata, além de uma bolsa para dar um toque a mais de elegância no look.

Minivestido e tênis

Você também pode optar por um look bem sexy e confortável com um vestido curto, seja azul, vermelho, rosa, preto, do tom que você quiser.

Aposte em tênis e acessórios coloridos para brincar com o look e deixá-la ainda mais atraente.

Saia midi e tênis

Outro look elegante e confortável é a combinação de saia midi e tênis. Na opção escolhida, apostamos nas cores e no animal print, que continuará sendo tendência em 2023.

Calça e blazer com tênis

Para ficar perfeita no Natal, outra opção é usar uma calça de alfaiataria com um blazer no mesmo tom.

Você pode usar esse look com o blazer aberto e cropped se quiser algo sexy, ou com o blazer fechado e complementar com tênis branco.