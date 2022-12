Maquiagem: 5 ideias de delineados para você não precisar usar mais sombras

Cansada das sombras coloridas? Aposte no delineador pastel em todas as suas versões!

Depois de Euphoria, ficou impossível não se viciar em delineados coloridos, com pedras e glitters. E, com a pandemia, essa maquiagem se destacou mais ainda, já que com a máscara, acabamos destacando mais os olhos do que a boca. Se você também é viciada nesses delineados, fique tranquila, pois seu reinado continuará dominando em 2023.

5 ideias criativas de delineados para você não precisar usar mais sombras

Duplo delineado

Esta opção é linda e simples, pois precisará apenas de duas opções de cores (a não ser que queira se arriscar com mais). Além de trendy, dá um super destaque ao olho. Como base, utilize o delineador líquido preto para dar intensidade ao seu olhar e, em cima, coloque outra cor de delineado da sua preferência.

Delineador gráfico do arco-íris

Esse look é ideal para as mulheres mais ousadas. Você precisará de 5 tons de delineadores pastéis e apenas um rímel suave. Você deve fazer um contorno de espaço negativo como faria normalmente, e outros contornos ao redor.

Delineado pastel na linha d’água

Você quer adicionar um pouco de brilho à sua vida? Pegue um delineador líquido preto para fazer um olho de gato. Em seguida, esfume tons pastéis na linha d’água seguindo a ordem do arco-íris e, por fim, acrescente um pouco de glitter na parte do canal lacrimal.

Delineador pastel em sombras metálicas

E sim, já sabemos que esses delineadores pastel podem substituir suas sombras, mas se você quer um resultado impressionante, sugerimos que experimente essa ideia. Aplique uma sombra metálica de sua cor favorita em toda a tampa móvel, depois delineie graficamente na parte superior em um tom contrastante.

Delineador cut crease

Este lindo delineador estilo cut crease nos dá uma incrível ilusão de ótica. Consiste em fazer três linhas de diferentes tonalidades na pálpebra superior e conectá-las com o canal lacrimal.

Buscamos algumas inspirações de maquiagem na Glamour.