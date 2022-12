Cabeça erguida: veja quais os países serão sede da próxima Copa do Mundo

Copa do Mundo: Brasil e Sérvia estreiam partida e memes rodam a internet nos primeiros minutos de jogo (Reprodução/Redes Sociais)

Uma semana atrás, o Brasil sofria uma das mais amargas derrotas em Copas do Mundo. A seleção brasileira perdeu nos pênaltis para a Croácia, após abrir o placar na prorrogação e ver sua adversária empatar a partida faltando quatro minutos para encerrar o jogo.

Esses minutinhos finais e os gols dois gols perdidos na cobrança de pênalti vão ficar por um tempo na memória dos brasileiros, que vão ter que assistir ou a França (de forma consecutiva) ou a rival Argentina levantando a taça pela terceira vez. A final da Copa do Mundo de 2022 no Catar acontece no próximo domingo (18), às 12.

O Brasil ainda é o único pentacampeão, mas como os brasileiros são conhecidos como “o povo que não desiste nunca”, é hora de pensar na próxima Copa do Mundo.

Formato diferente em 2026?

É claro que o Brasil precisa passar pelas eliminatórias para disputar a próxima Copa do Mundo, que acontece em 2026. Mas esse provavelmente vai ser um desafio tranquilo para a Seleção, a única presente em todas as Copas do Mundo, disputada desde 1930.

Se tudo der certo, o Brasil vai disputar uma Copa com um formato totalmente diferente. Começando pelos países que irão sediar a competição, que pela primeira vez vai ter três países como casa: Canadá, México e Estados, especificamente nas cidades de Vancouver e Toronto (Canadá); Guadalajara, Monterrey e Cidade do México (México) e Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova York (Estados Unidos). Todas elas da América do Norte.

Além das 16 cidades que irão ser palco da disputa, também haverá um maior número de equipes disputando a taça. Hoje o Mundial conta com 32 times, que divididos entre grupos com 4 equipes disputam a fase de grupos e os classificados as oitavas de final, depois as quartas de final, semifinal, final e ainda a disputa pelo terceiro lugar.

Haverá também um aumento no número de jogos. Este ano teve o total de 64, realizados em 29 dias. Até o momento a edição de 2026 terá 80 jogos em 32 dias.

A Fifa havia informado que em 2026 o número de equipes disputando a taça iria aumentar para 48, com 16 grupos de três times cada. Porém, conforme informado pela CNN, entidade está repensando esse novo formato, já que em 2022 pôde ser observado uma fase de grupos nem disputada, com diversas “zebras” e seleções que não eram cotadas passando de fase, e outras que eram vistas como favoritas ao título ficando no caminho.

De acordo com a reportagem, caso confirmado o novo número de equipes e a mudança nos grupos, pode acontecer muitos jogos “mortos”, como o último jogo da fase de grupos ser disputado por seleções que já venceram na primeira rodada e, portanto, já estariam classificadas e não jogariam com muita determinação, por exemplo.

Existe também a preocupação, desde o início deste ano, pelos resultados forjados, em que duas equipes poderiam pensar um resultado para favorecê-las, eliminando a terceira do grupo.

Tanto esse formato quanto outra formas alternativas serão decididas em 2023.