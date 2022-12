4 tipos de perfumes que deixam os homens menos atraentes

Os perfumes possuem a função de deixar as pessoas mais cheirosas e mais bem apresentadas, caso o uso seja chama para chamar a atenção ou atrair. Porém, algumas fragrâncias possuem o efeito completamente o contrário, podendo até mesmo afastar as pessoas e evitando que em um encontro, por exemplo, a parceira chegue mais perto.

Será que você possui esse tipo de fragrância na sua coleção e está utilizando ela e não sabe? Descubra a seguir, com os 4 tipos de perfumes que te deixam menos sexys, segundo o canal Macho Moda.

Perfume de ex

Você deve estar se perguntando o que significa um “perfume de ex”. De acordo com o apresentado do canal, essas são as famosas fragrâncias “batidas”, que quase todo homem tem ou já teve e que provavelmente a sua companheira de encontro já sentiu o cheiro, pois possivelmente ela já deu de presente um perfume parecido para o ex.

Esse tópico pode causar polêmica, mas um dos perfumes de ex mais populares é 1 Million, de Paco Rabanne, uma das fragrâncias importadas mais vendidas no Brasil.

Perfume ‘bomba’ em lugar pequeno

O perfume ‘bomba’ ou ‘bombástico’ é aquele que rouba a cena (e o olfato) e pode ser sentido à distância no ambiente. Contudo, esse tipo de aroma acaba incomodando caso o lugar for pequeno e fechado, por isso é preciso evitá-lo.

Um perfume desse estilo que muitos homens usam no transporte público ou no trabalho mas que não combina em nada com esses ambientes é o Silver Scent, de Jacques Bogart.

Perfume muito doce

Essa categoria se confunde com a anterior, porém faz parte de um nicho de perfumes diferente. Não são todos os homens que gostam de fragrâncias adocicadas, e também nem toda mulher gosta de ir para o encontro e sentir um perfume estilo “formiguinha” no seu crush, pois, caso não haja moderação na hora do uso, esse perfume pode deixar todo mundo enjoado e com dor de cabeça, até mesmo quem usa.

Um perfume que está nessa lista é o nacional Club 6 Voyage, da Eudora, que é um baita perfume, mas que é preciso um uso moderado.

Perfume de ‘pegação’ em encontro

O especialista do canal pede muita atenção nesse tópico, já que existe a separação de perfume de encontro com perfume de pegação ou baladeiro. O encontro pede um aroma mais intimista, que chame levemente a atenção, já o aroma da pegação deve ser sentido de longe, e por isso não cai bem em um jantar a dois, por exemplo.

Um exemplo de perfume que você deve evitar nesse tipo de encontro é Kouros, de Yves Saint Laurent.