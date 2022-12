Skincare: 3 óleos que você pode misturar com seus cremes para hidratar a pele

Você sabia que existem óleos que pode misturar com os seus hidratantes para que sua pele fique ainda mais macia? Há partes do corpo que ressecam mais, mesmo no verão, como braços, pés, mãos, pescoço, decote, rosto e, claro, cotovelos, joelhos e calcanhares.

A solução aqui, além de uma boa rotina de hidratação corporal e uma ingestão diária suficiente de líquidos, é potencializar o poder de seus hidratantes adicionando algumas gotas de óleos naturais.

A Glamour revelou quais são os melhores óleos para isso e nós te contamos aqui.

Óleo de rosa mosqueta

O óleo de rosa mosqueta é ideal para hidratar a pele seca graças ao seu alto teor de ácidos graxos que bloqueiam a perda de água quando aplicado. Além disso, possui vitamina A que promove a renovação da pele, reduz linhas, manchas e cicatrizes e acalma a pele que sofre de rosácea, psoríase, eczema ou dermatite, de acordo com a Healthline.

Além disso, você sabia que a rosa mosqueta tem mais vitamina C do que uma laranja ou um limão? É rico em antioxidantes que previnem o envelhecimento!

Óleo de amêndoa doce

Considerado uma bomba de vitamina E, ômega-3 e zinco, o óleo de amêndoa doce pode fazer maravilhas pela sua pele quando combinado com seus hidratantes. Em primeiro lugar, porque trata a secura, o aparecimento de estrias e os danos causados pelo sol. Por outro lado, porque reduz a inflamação e suaviza a pele ao máximo.

Claro, se você é alérgica a nozes, evite usá-lo ou antes de aplicar, faça o teste de contato que consiste em colocar um pouco do produto no braço, deixar agir por 48 horas e esperar para ver se há reação.

Óleo de jojoba

Outro óleo essencial da sua lista é o de jojoba, pois “funciona para atrair água para a camada superior da pele, ajudando a mantê-la hidratada”, de acordo com a Healthline. Como se não bastasse, é antioxidante, estimula o colágeno para manter a pele jovem, é antibacteriano e hipoalergênico.

E a boa notícia é que até peles oleosas ou acneicas podem usar, já que sua aplicação controla a produção de sebo e não é um ingrediente obstruidor de poros.

Como misturar esses óleos com seus cremes?

A primeira coisa é escolher um hidratante nutritivo e rico que não contenha fragrâncias adicionadas. Em seguida, pegue a quantidade necessária para espalhar no corpo e enquanto estiver na mão, adicione 7 gotas do óleo de sua preferência para a pele.

Misture com as mãos até aquecer e aplique na pele limpa e seca. Se for previamente esfoliada, muito melhor!